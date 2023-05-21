21 мая, 19:34
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на жест нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
«Мы боремся за второе место. Хорошо, что выиграли сегодня. Ничейная игра, встретились с хорошей командой. Удача была на нашей стороне. Разные промежутки были в игре. Энергия трибун? Ее сегодня хватило, хорошая атмосфера была. Соболев? Вы все видели. Саша у нас такой человек. В раздевалке пожелали ему быть сдержаннее, чтобы не подводил команду. Он не глупый человек, сделает выводы», — сказал Зобнин.
На 69-й минуте форвард после единоборства показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален.
После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).