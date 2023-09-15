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Сегодня, 14:41

Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа.

«Представляю ли себя в клубе второй лиги или медиалиге после завершения карьеры? Все может быть в жизни, но на данный момент я не вижу себя ни там, ни там. Да и тренерство меня по-прежнему не привлекает. Скорее мне интересна менеджерская работа. Сейчас практикуюсь в роли управленца в собственной школе для детей. Какой у меня там функционал? Он очень широк, ведь этой мой личный проект, в котором я несу финальную ответственность за каждый из процессов. Работа с тренерами, бытовые вопросы — все подряд, ко мне могут обратиться с любой мелочью. У нас образовался «семейный подряд»: школой вместе со мной занимаются брат Александр, жена Рамина и ее брат — люди, которым я доверяю. Сейчас вся помощь сосредоточена на школе: каким-то детям мы дарим бесплатное обучение или отправляем на сборы или турниры, кому-то выдаем форму, другим предоставляем скидки. Когда видишь маленького и очень одаренного ребенка, но его мама не имеет возможности оплатить занятия, пусть он ходит безвозмездно. Таланты не должны пропадать! И таких детей очень много, даже в одной Москве», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Он также рассказал, что у его школы уже есть пять филиалов. По его словам, они поддерживают отношения с Академией «Спартак».

«Наши специалисты могут поехать на стажировку, а дети — сыграть товарищеский матч», — добавил Зобнин.

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Источник: https://spartak.com/media/news/32df8e99-1996-40fc-9c94-fc589f297061
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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