Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа.

«Представляю ли себя в клубе второй лиги или медиалиге после завершения карьеры? Все может быть в жизни, но на данный момент я не вижу себя ни там, ни там. Да и тренерство меня по-прежнему не привлекает. Скорее мне интересна менеджерская работа. Сейчас практикуюсь в роли управленца в собственной школе для детей. Какой у меня там функционал? Он очень широк, ведь этой мой личный проект, в котором я несу финальную ответственность за каждый из процессов. Работа с тренерами, бытовые вопросы — все подряд, ко мне могут обратиться с любой мелочью. У нас образовался «семейный подряд»: школой вместе со мной занимаются брат Александр, жена Рамина и ее брат — люди, которым я доверяю. Сейчас вся помощь сосредоточена на школе: каким-то детям мы дарим бесплатное обучение или отправляем на сборы или турниры, кому-то выдаем форму, другим предоставляем скидки. Когда видишь маленького и очень одаренного ребенка, но его мама не имеет возможности оплатить занятия, пусть он ходит безвозмездно. Таланты не должны пропадать! И таких детей очень много, даже в одной Москве», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Он также рассказал, что у его школы уже есть пять филиалов. По его словам, они поддерживают отношения с Академией «Спартак».

«Наши специалисты могут поехать на стажировку, а дети — сыграть товарищеский матч», — добавил Зобнин.

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.