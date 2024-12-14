Сегодня, 08:40
Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин прокомментировал интерес со стороны дортмундской «Боруссии».
«Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил, что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было», — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 10 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.