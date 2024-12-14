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Сегодня, 08:40

Зобнин — о «Боруссии»: «Предложения не было, но интерес был»

Сергей Разин
корреспондент
Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин прокомментировал интерес со стороны дортмундской «Боруссии».

«Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил, что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было», — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 10 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Игорь Семшов оценил шансы &laquo;Спартака&raquo; на&nbsp;победу в&nbsp;чемпионате России. Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

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Роман Зобнин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Спартак (Москва)
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