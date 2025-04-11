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11 апреля, 22:35

Зобнин: «Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Что произошло в первом тайме?

— Мы проиграли много борьбы, соперник был на шаг впереди. Разноса в перерыве не было. Мы и сами понимали, что нужно что-то менять.

— Как должен закончиться сезон, чтобы ты остался доволен?

— Раз уж начали бороться за чемпионство, то надо это делать до конца. Шансы у нас еще есть.

— То есть другой результат не удовлетворит?

— У нас максимальные цели. Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров. Надо побежать в каждом матче. Если мы хотим бороться за чемпионство, то не должны отдавать такие матчи.

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Роман Зобнин
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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