Зобнин: «Настанут ли времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что рано или поздно гегемония «Зенита» в РПЛ прекратится.

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, и победители будут другие», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.