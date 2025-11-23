Зобнин вышел на второе место в истории «Спартака» по количеству матчей в чемпионатах России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вышел на второе место в истории «Спартака» по числу матчей в чемпионатах России, сообщает Цифроскоп.

Футболист вышел в стартовом составе красно-белых в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) и отыграл 76 минут. Этот матч стал для него 226-м в составе «Спартака» в чемпионатах России. Теперь Зобнин делит второе место в истории клуба по этому показателю с Дмитрием Комбаровым.

Больше матчей за «Спартак» в чемпионатах России сыграл только Егор Титов — у него 324 игры.

«Спартак» с 28 очками занимает шестое место в РПЛ.