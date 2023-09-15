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Сегодня, 14:22

Зобнин высказался о новичках «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичках московского клуба.

«Все ребята разные, но у каждого есть сильные футбольные качества. Мы усилили многие позиции классными игроками. Они уже приносят пользу команде, а когда адаптация окончательно пройдет, надеюсь, станет еще лучше. Важно, чтобы новые футболисты стабильно показывали свой уровень и в матчах, и в тренировочном процессе. Зачастую игроки, приехавшие в Россию из более сильных чемпионатов, первые месяцы проявляют себя очень ярко, а потом по разным причинам сбавляют темп. В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит, покажет время. На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол. Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

После семи туров «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Источник: https://spartak.com/media/news/32df8e99-1996-40fc-9c94-fc589f297061
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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