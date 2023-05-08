Зобнин: «Я вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита». У нас сейчас другие задачи»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение команды от «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

«Нисколько не обидно, что «Зенит» стал чемпионом. Мы не думали вообще о «Зените». Нам нужно было набирать очки. Думали о себе только. Обидно, что уступили в конкретном матче, нежели, что «Зенит» стал чемпионом в этом матче. Нам нужны были очки», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

Также он заявил, что не думал о чемпионском коридоре для петербургской команды.

«Я вообще не думал о чемпионском коридоре. У нас чемпионат продолжается. Сейчас мы боремся за серебро. «Зенит» чемпион, молодцы. У нас сейчас другие задачи», — добавил футболист.

По итогам 26 туров красно-белые опустились на 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. На данный момент в активе команды 49 очков. «Зенит» после победы над «Спартаком» досрочно стал чемпионом страны.