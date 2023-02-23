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Сегодня, 09:38

Зобнин заявил, что победа в товарищеском турнире для «Спартака» ничего не значит

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин оценил выступление своей команды в рамках Зимнего кубка РПЛ, в котором команда Гильермо Абаскаля одержала победу.

«Большого значения титулу не придаем. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит. Мы работаем, отдаемся на каждой тренировке. А результат увидим на старте сезона. Все ребята очень стараются. С большим желанием работают», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Красно-белые одержали три победы в рамках Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счетом 2:1, а также «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4992257-zobnin-pobeda-v-tovarischeskom-turnire-dlya-spartaka-nichego-ne-znachit.html
Роман Зобнин
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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