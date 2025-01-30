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Зобнин: «Я спартаковец и собираюсь остаться в «Спартаке». Буду играть, сколько позволят»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал итоги матча межсезонного зимнего кубка команд РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— В нескольких моментах «Краснодар» играл жестко. Насколько это нормально для предсезонного турнира?

— Это не окей, но игра пусть и товарищеская, но — игра. Было чуть жестковато.

— На одной из тренировок ты играл на позиции правого защитника. Насколько готов закрывать эту позицию?

— Я готов играть на любой позиции, где могу приносить пользу команде. Для меня это не проблема.

— Впервые за долгое время «Спартак» в том положении, когда он готов бороться за первое место...

— Давление создают журналисты. Давайте не будем говорить про чемпионство, а будем идти от игры к игре. А очки посчитаем в конце сезона.

Также игрок красно-белых поделился эмоциями от своего гола и ответил на вопрос о своем будущем в команде.

— Ты забил гол. Расскажи о том эпизоде.

— Дали пас, я «подставил клюшку». Глаза закрыл и залетело (смеется).

— Вопрос про контракт, он у тебя до мая 2026 года. Сейчас идут какие-то переговоры?

— Задавайте эти вопросы нашим представителям, нашим боссам. Спортивному директору, генеральному директору, но не мне.

— Хотел бы остаться в клубе?

— Конечно, я спартаковец. И сколько мне дадут лет здесь играть, столько и буду.

Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал с командой чемпионом и обладателем Кубка России. Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Полузащитник также известен по игре за московское «Динамо» (2013-2016).

5
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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