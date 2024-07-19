Тошич: «Николич способен бороться с «Зенитом»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы красно-синих под руководством Марко Николича.

«Со стороны трудно сказать. ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет. Николич способен бороться с «Зенитом». Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Sport24 Тошича.

4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.