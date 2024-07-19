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Сегодня, 00:24

Тошич: «Николич способен бороться с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы красно-синих под руководством Марко Николича.

«Со стороны трудно сказать. ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет. Николич способен бороться с «Зенитом». Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Sport24 Тошича.

4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.
Источник: Sport24
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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