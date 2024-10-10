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Сегодня, 21:19

Зоран Тошич: «ЦСКА борется за чемпионство — верим в Николича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич назвал команды, которые борются за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Понятное дело, что «Зенит» остается главным фаворитом сезона — они шесть лет подряд становятся чемпионами. Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство, победа над «Динамо» об этом и говорит. Тот же «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за золотыми медалями, поэтому будет интересный чемпионат. Верим в победу Николича», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

На данный момент первое место в чемпионате России делят «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 27 очков. На третьем месте «Зенит» с 26 баллами и на четвертом ЦСКА с 20 очками.

Источник: РБ Спорт
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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