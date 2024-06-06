Тошич — о ЦСКА: «Очень надеюсь, что с приходом Николича будут лучшие времена!»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении Марко Николича главным тренером армейцев.

«Я очень рад, что такое специалист возглавил ЦСКА. Марко — человек, который выигрывал трофеи везде, где был. Это все еще молодой специалист, ему только 44 года. Но он уже опытный! Очень хорошо знает русский язык, российскую премьер-лигу. Рад этому назначению. Очень надеюсь, что с приходом Николича будут лучшие времена! Знаю его философию. Уверен, что он настроит команду, все наладит, будем смотреть на ЦСКА, который станет лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Тошич «СЭ».

Московский клуб заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26.

Отмечается, что команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.