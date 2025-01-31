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Тошич считает Илича усилением для «Спартака»: «Когда с ним все хорошо — это футболист стартового состава Сербии»

Тошич считает Илича усилением для «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич ответил на вопрос о потенциальном новичке «Спартака», полузащитнике «Торино» Иване Иличе.

— Знаю, что он хорошо выступает за сборную. Когда с ним все хорошо — это футболист стартового состава Сербии. Очень важный игрок для сборной Сербии. Не очень много следил за ним в «Торино». Мне кажется, он поможет. Левая нога, хороший пас, отлично ведет игру, много бегает. Мне кажется, это усиление для «Спартака», — сказал Тошич.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Зоран Тошич
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
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