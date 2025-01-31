Тошич уверен, что Бабичу нужно остаться в «Спартаке»: «Шансов попасть в сборную будет больше»

Бывший футболист сборной Сербии и ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Ранее издание сообщалось, что Бабич может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Все зависит от его желания. Ему 28 лет. В 27-28 лет у меня тоже были предложения из арабских стран, но я решил остаться в ЦСКА. Выиграл чемпионат, участвовал в еврокубках. К сожалению, сейчас международных турниров нет. Поэтому, может, он серьезно и задумается. Если Бабич останется в «Спартаке», шансов попасть в сборную у него будет больше», — сказал Тошич.

В этом сезоне 28-летний Бабич провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.