Тошич: «Я рад за Станковича, но не могу порадоваться за «Спартак»

Сербский бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о результатах своего соотечественника главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович отреагировал на поражение в первом туре и виден результат. Я смотрел игру с «Химками» во втором туре, где Барко дебютировал. Сразу было видно, какой он качественный футболист. Я болельщик ЦСКА, не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича. Сейчас они находятся в хорошей форме, и результат тоже есть», — приводит слова Тошича Metaratings.ru.

Станкович возглавил «Спартак» а июле 2024 года. Под его руководством команда провела 7 официальных матчей, одержав 5 побед при 1 поражении и 1 ничьей.