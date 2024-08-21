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Сегодня, 23:21

Тошич: «Я рад за Станковича, но не могу порадоваться за «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о результатах своего соотечественника главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович отреагировал на поражение в первом туре и виден результат. Я смотрел игру с «Химками» во втором туре, где Барко дебютировал. Сразу было видно, какой он качественный футболист. Я болельщик ЦСКА, не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича. Сейчас они находятся в хорошей форме, и результат тоже есть», — приводит слова Тошича Metaratings.ru.

Станкович возглавил «Спартак» а июле 2024 года. Под его руководством команда провела 7 официальных матчей, одержав 5 побед при 1 поражении и 1 ничьей.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
Зоран Тошич
ФК Спартак (Москва)
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