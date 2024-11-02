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Сегодня, 11:25

Тошич: «Победа в дерби может очень сильно изменить настроение ЦСКА по сезону»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об исходе дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В последнем матче у ЦСКА была обидная ничья с «Факелом». Соперник на бумаге был слабее. Если бы армейцы взяли три очка, то приблизились к лидерам. Но победа в дебри может придать уверенность, новый стимул команде. Победа в дерби может очень сильно изменить настроение команды по сезону», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 13-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Зоран Тошич
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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