Тошич: «Победа в дерби может очень сильно изменить настроение ЦСКА по сезону»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об исходе дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В последнем матче у ЦСКА была обидная ничья с «Факелом». Соперник на бумаге был слабее. Если бы армейцы взяли три очка, то приблизились к лидерам. Но победа в дебри может придать уверенность, новый стимул команде. Победа в дерби может очень сильно изменить настроение команды по сезону», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 13-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.