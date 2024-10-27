Тошич: «Не вижу критичной ситуации для ЦСКА даже после ничьей с «Факелом»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал ничью команды с «Факелом» (0:0) в 13-м туре РПЛ.

«Не вижу критичной ситуации для ЦСКА даже после ничьей с «Факелом». Впереди много туров. Понятно, что все ожидали победу, но легких соперников не бывает. Не вижу ничего страшного, все впереди. У ЦСКА в этом сезоне все идет шаг за шагом. В следующих турах должны обязательно выиграть, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Тошича Metaratings.ru.

После 13 туров команда Марко Николича набрала 24 очка и занимает четвертое место. Следующий матч ЦСКА проведет против «Спартака» в субботу, 2 ноября.