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27 октября, 23:23

Тошич: «Не вижу критичной ситуации для ЦСКА даже после ничьей с «Факелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал ничью команды с «Факелом» (0:0) в 13-м туре РПЛ.

«Не вижу критичной ситуации для ЦСКА даже после ничьей с «Факелом». Впереди много туров. Понятно, что все ожидали победу, но легких соперников не бывает. Не вижу ничего страшного, все впереди. У ЦСКА в этом сезоне все идет шаг за шагом. В следующих турах должны обязательно выиграть, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Тошича Metaratings.ru.

После 13 туров команда Марко Николича набрала 24 очка и занимает четвертое место. Следующий матч ЦСКА проведет против «Спартака» в субботу, 2 ноября.

Источник: Metaratings.ru
Зоран Тошич
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)

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