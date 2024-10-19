Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:03

Тошич: «В целом в РПЛ намного выше уровень конкуренции, чем в чемпионате Сербии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич сравнил чемпионаты России и Сербии.

«Тяжело сравнивать. И не важно, что Россия сейчас не участвует в еврокубках, все равно РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Сербии. Да, «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпиона, но остальные команды выступают не очень хорошо. Самый хороший пример из последних результатов, когда «Бачка-Топола» проиграла «Астане» из Казахстана. Это о многом говорит.

В целом в российском первенстве намного выше уровень конкуренции, намного сильнее команды. И опять же, можно вспомнить летние товарищеские матчи «Партизана», где очень легко проиграли ЦСКА и «Динамо». Поэтому, очевидно, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии», —цитирует «РБ Спорт» Тошича.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами хавбек трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В конце сентября 2024 года 37-летний серб объявил о завершении карьеры.

Источник: «РБ Спорт»
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
Сегодня
Вчера
Неделя