Тошич: «В целом в РПЛ намного выше уровень конкуренции, чем в чемпионате Сербии»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич сравнил чемпионаты России и Сербии.

«Тяжело сравнивать. И не важно, что Россия сейчас не участвует в еврокубках, все равно РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Сербии. Да, «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпиона, но остальные команды выступают не очень хорошо. Самый хороший пример из последних результатов, когда «Бачка-Топола» проиграла «Астане» из Казахстана. Это о многом говорит.

В целом в российском первенстве намного выше уровень конкуренции, намного сильнее команды. И опять же, можно вспомнить летние товарищеские матчи «Партизана», где очень легко проиграли ЦСКА и «Динамо». Поэтому, очевидно, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии», —цитирует «РБ Спорт» Тошича.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами хавбек трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В конце сентября 2024 года 37-летний серб объявил о завершении карьеры.