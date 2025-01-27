Зорин близок к аренде в «Ахмат»

По информации Metaratings.ru, полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, вероятно, проведет остаток сезона в аренде в «Ахмате».

Наиболее вероятный вариант для 20-летнего хавбека — аренда в российском клубе. За рубежом интерес к Зорину проявлял «Партизан», но эта возможность уже не рассматривается. Параллельно футболиста приглашают клубы из Казахстана, участвующие в еврокубках.

Зорин и его агент в первую очередь рассматривают варианты в России. В декабре 2024 года Metaratings.ru сообщал, что «Ахмат» готов арендовать игрока без опции выкупа. Это обязательное условие для «Спартака». Контракт Зорина с клубом действует до лета 2026 года, и перед арендой москвичи планируют продлить соглашение.

На счету футболиста 16 матчей за основную команду «Спартака», два гола и четыре результативные передачи.