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Сегодня, 13:00

Зорин двумя словами охарактеризовал Абаскаля

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Когда с Мелешиным переходили в основную команду, старались держаться вместе. И сейчас так происходит. Живем вместе на сборе. Намного легче, когда вдвоем. Ожидания от второй части сезона? Мои цели? Пока нет никаких ожиданий, просто тренируюсь, стараюсь выкладываться максимально. Тренерский штаб будет смотреть, кто из футболистов сильнее, кого выпускать на поле. Но я говорю, что на каждой тренировке стараюсь выкладываться по максимуму, а там будь, что будет», — сказал Зорин «СЭ».

Также полузащитник «Спартака» двумя словами охарактеризовал главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Как кратко охарактеризую Абаскаля? Эмоциональный и харизматичный», — добавил Зорин.

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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