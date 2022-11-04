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Сегодня, 14:20

Зорин: «Мог только мечтать оказаться с Промесом на одном поле»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал о взаимоотношениях с Квинси Промесом.

— В Сети появилась фото, где ты еще ребенком фоткаешься с Промесом. Кем для тебя тогда был Квинси?

— Он уже тогда был одной из главный звезд «Спартака». Ту фотографию сделал, когда был еще маленьким и мы с командой приехали на Lukoil Cup. Снимали на стадионе ролик к турниру. Увидели Квинси, все подошли сфоткаться с ним. Нам было лет по 14, и Промес был для нас на каком-то недосягаемом уровне. Могли только мечтать оказаться с ним на одном поле, тренироваться вместе.

— Что ты чувствуешь, когда добиваешься этого?

— Радость и гордость, что прошел этот путь от пятилетнего мальчика до того, что сейчас выпускают на замену в основе.

— А каким ты видешь Квинси, который теперь твой одноклубник?

— Квинси очень добрый и хороший человек — всегда старается помочь на поле. Он один из лидеров команды. Очень веселый. Нет такого разделения, что мы молодые, а он более опытный — все находимся на одном уровне. Квинси помогает молодым.

18-летний Зорин дебютировал за «Спартак» в кубковом матче против «Факела» (2:1). Всего за московский клуб он провел три матча и отметился одной результативной передачей.

Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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