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Сегодня, 10:15

Зорин объяснил, почему минское «Динамо» не может выкупить его у «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», в интервью «СЭ» объяснил, почему в соглашении об аренде не предусмотрено право выкупа.

— У тебя в арендном соглашении не прописано право выкупа. Чья это инициатива?

— «Спартака». Клуб хотел, чтобы я вернулся после аренды, а не мог уйти в команду, которой я арендован. Собственно, поэтому я и поехал в минское «Динамо». Клубы РПЛ и Первой лиги не хотели брать меня без права выкупа, а «Спартак» на этом настаивал.

— Когда ты вернешься в «Спартак»?

— Этой зимой. В Беларуси сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Остались две игры — и поеду в Москву. Надеюсь, в качестве чемпиона — нам нужны две победы.

— Допускаешь, что еще раз можешь уйти в аренду этой зимой?

— Пока рано об этом говорить. Как вернусь — поговорим с тренером, руководителями. Если меня будут видеть в команде и давать игровое время, то, конечно, я бы хотел остаться. Я воспитанник клуба и хочу приносить ему пользу. Но сидеть весь сезон на замене мне не хочется. Мне 19 лет, это возраст, когда футболисту очень важно играть, а не только тренироваться. В этом я убедился, когда ушел в «Динамо» Минск.

Зорин дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне. Всего на его счету 6 матчей за основную команду, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт рассчитан до 2026 года.

19-летний россиянин перешел в минское «Динамо» на правах аренды в августе 2023 года. Хавбек забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за белорусскую команду.

Даниил Зорин. «Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев". Интервью Зорина

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ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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Зорин рассказал, как принимал решение об уходе из «Спартака» в аренду