Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

Зорин поделился эмоциями после первого гола за «Спартак»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после первого гола за основную команду.

22 января красно-белые в товарищеском матче обыграли АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.

«Приятно забивать. Это мой первый гол на взрослом уровне и первый гол «Спартака» в этом году. Очень приятно, что получилось забить, но ничего такого не случилось, работаем дальше. Сегодня уже тренируемся, так что все по плану», — сказал Зорин «СЭ».

Также футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, каково тренироваться с основной командой.

«Есть ли разница по сравнению с тренировками с основой? Конечно. Скорости намного выше, интенсивность, нагрузки больше. Но мы уже достаточно большое время тренируемся с основой, так что можно сказать, что привыкли» — добавил Зорин.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нападающий «Спартака» Николсон поделился ожиданиями от второй части сезона
Николсон — о драке с «Зенитом» в Кубке России: «Забыл об этом в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня»
Николсон поделился впечатлениями от первых зимних сборов «Спартака»
Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория
В «Урале» заявили, что «Левски» заплатит неустойку за отмену контрольного матча
Стал известен первый соперник «Зенита» на сборах в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Круговой: «Еще пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Зорин назвал самых принципиальных соперников