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4 апреля, 12:00

Зорин: «Играть против своей родной команды непривычно. Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура против «Спартака» (0:0).

— Ты сыграл против «Спартака», с которым продолжает действовать контракт. Каково это?

— Конечно, это непривычное чувство — играть против своей родной команды, видеть всех ребят, тренерский штаб, но уже по другую сторону. Однако я старался об этом не думать. Перед игрой немного пообщался со вчерашними партнерами и сразу же постарался забыть, что играю против «Спартака». Настраивался как на обычную игру.

— Учитывая ситуацию в турнирной таблице, чувствуешь, что помог соперникам «Спартака» в чемпионской гонке?

— Я провел не так много времени на поле, поэтому не так сильно повлиял на результат. У «Спартака» впереди много матчей, соперникам по таблице еще предстоит сыграть друг с другом, поэтому все могут потерять очки. Надеюсь, «Спартак» в итоге станет чемпионом. А я, в свою очередь, настраивался на игру, как на обычную встречу.

В текущем сезоне 21-летний Зорин забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах за красно-белых. В феврале он на правах аренды перешел в «Ахмат».

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Даниил Зорин.«В будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас нужно принимать новый вызов». Зорин — о переходе в «Ахмат»
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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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