Зоткин считает, что Семак не будет подгонять врачей ради более раннего возвращения Родригао на поле

Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Родригао вернется на поле только осенью.

— Насколько это серьезная травма? Может ли она привести к тому, что игрок не выйдет на прежний уровень?

— Здесь все будет зависеть от тренера по физподготовке. Он должен аккуратно начать готовить место повреждения, — приводит «РБ Спорт» слова Зоткина.

— А если Сергей Семак начнет подгонять: «Быстрее, быстрее». Все-таки Родригао был основным защитником «Зенита».

— Семак не будет подгонять. Это не тот тренер и не тот человек. Я с ним работал. Он у меня был футболистом в ЦСКА. Семак сам все это прекрасно понимает.

— А может Родригао вернуться пораньше? Не в конце сентября, а в конце августа.

— Все будет зависеть от его возможностей. Может, и пораньше вернется.

Ранее «СЭ» стало известно, что Родригао, который в конце мая этого года был прооперирован по поводу травмы приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах и забил один гол.