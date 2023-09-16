Зотов — о шоу Слуцкого: «Мне хватило в «Рубине», оно там было ежедневным»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мыслями о том, что бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал ведущим одного из юмористических шоу на YouTube.

— Как относитесь к тому, что после «Рубина» Слуцкий стал комиком?

— Ха-ха. Это его выбор, ему нравится. Я только за, — приводит «РБ Спорт» слова Зотова.

— Смотрите его шоу?

— Иногда смотрю выпуски, где он и Дзюба приглашают к себе звезд из мира спорта. Интересное шоу, смешное.

— Не хотели бы оказаться приглашенной звездой?

— Не-не, мне хватило двух лет в «Рубине». Там было ежедневное шоу. (Смеется).

Слуцкий вместе с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой ведет шоу «Ну, так нельзя ###». Также российский тренер регулярно принимает участие и в других юмористических проектах на YouTube.

Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.