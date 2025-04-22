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22 апреля, 18:00

Зотов: «Ряд футболистов «Химок» уже обратились в палату по разрешению споров РФС»

Камила Абдурахманова
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Александр Зотов, генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов, сообщил, что некоторые игроки «Химок» обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Там подтвердили, что у клуба есть долги перед футболистами.

«Ряд футболистов «Химок» уже обратились в палату по разрешению споров РФС, которая подтвердила наличие долгов клуба перед ними. Пока сложно предсказать развитие ситуации, поэтому важно документально зафиксировать претензии. Тем футболистам, кто еще этого не сделал, советуем не откладывать дело в долгий ящик. Профсоюз готов помочь в подготовке необходимых документов. Ситуация непростая, и, хотя хочется верить в лучшее, стоит готовиться к худшему», — сказал Зотов matchtv.ru.

Президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с&nbsp;футболистами &laquo;Химок&raquo;.«Ситуация печальная, над «Химками» введен внешний контроль». Президент РПЛ Алаев — о скандале с задержкой зарплат

18 апреля «СЭ» сообщал, что игроки «Химок» получили первые выплаты после начала финансовых проблем клуба. Футболисты получили выплаты за декабрь.

После 25 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

Источник: Матч ТВ
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РПЛ
РФС
ФК Химки
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