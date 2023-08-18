Зубко рассказал, чего ждет от матча «Зенита» со «Спартаком»

Бывший нападающий Денис Зубко считает, что в матче 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» будет забито много голов.

— «Спартак» после обидного поражения от «Урала» заряжен вдвойне. Пропустили там гол на последних минутах, теперь — игра с «Зенитом». Так что футбол нас ждет боевой. «Зенит», наверное, как всегда, будет чуть больше владеть мячом. «Спартак» будет отвечать опасными атаками.

— Много голов ждете?

— Много, да. При этом шансы на победу одинаковые, потому что сейчас «Спартак» и «Зенит» — равные соперники.

— Будете за кого-то болеть?

— Нет, я буду болеть за хороший футбол. Все-таки встречаются два гранда, за которыми интересно наблюдать. И в этом матче, надеюсь, так будет, — цитирует Зубко «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.