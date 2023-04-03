Зубко: «Дзюба постарается «передать привет» Петербургу в предстоящей игре»

Бывший форвард «Зенита» Денис Зубко считает, что у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы будет особенная мотивация на матч 22-го тура РПЛ против петербургского клуба.

«Если брать команды, то «Зенит» обыграл «Урал», и сейчас на подъеме, а «Локомотив» вообще набрал хороший ход. У Артема, который забил в четырех играх шесть мячей, большая мотивация сыграть в этом матче и забить «Зениту». Он уже «передал привет» Нижнему Новгороду, теперь постарается «передать привет» Петербургу. Игра, думаю, будет зрелищная. Каким получится результат, узнаем после финального свистка», — приводит «РБ Спорт» слова Зубко.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Матч «Зенит» — «Локомотив» в рамках 22-го тура чемпионата России пройдет 9 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.