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Сегодня, 07:27

Циклаури: «Скоро «Крылья» начнут набирать очки в чемпионате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури уверен, что вскоре самарская команда начнет набирать очки в РПЛ.

«Думаю, Осинькин не изжил себя в «Крыльях». Объективные выводы по выступлениям команды можно будет делать в октябре. Сейчас пока рано бить тревогу, не надо делать из этого трагедию. На данный момент в клубе много травмированных. Ситуация и положение изменятся, мне кажется. Скоро «Крылья» начнут набирать очки в чемпионате. Никому не нравятся три поражения, в том числе и Осинькину, и футболистам в первую очередь. Должно все наладиться», — сказал Циклаури корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

На старте сезона-2024/25 «Крылья» дважды проиграли в РПЛ и потерпели поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в FONBET Кубке России.

Источник: Legalbet
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