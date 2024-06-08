Зырянов о трансферах «Зенита»: «Тот же «Реал», который выиграл ЛЧ, нуждается в усилении каждое трансферное окно»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов ответил «СЭ» на вопрос об усилении команды.

— Александр Медведев говорил, что после окончания сезона можно будет говорить о трансферах.

— Все правильно. Думаю, любая команда, хоть тот же «Реал», который выиграл Лигу чемпионов, нуждается в усилении каждое трансферное окно. Если есть эти усиления — это просто замечательно.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.