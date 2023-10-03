Зырянов рассказал, какой вопрос хотел бы задать своему экс-одноклубнику Лумбу

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, какой вопрос хотел бы задать своему экс-одноклубнику, датчанину Микаэлю Лумбу.

«Помню ли его? Конечно, помню. Левый защитник. А вы спрашивали у него, зачем они жирафа скормили львам в зоопарке при детях? Это же в Дании было. Бурлила история — в датском зоопарке жирафа при всем честном народе скормили львам. Спросите в следующий раз, как он к этому относится. Любопытно послушать их мнение — нормально это для них или нет», — приводит слова Зарьянова Sport24.

Лумб выступал за «Зенит» с 2010 по 2012 год. Всего за российский клуб он провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.