Зырянов: «Целенаправленно не пытался убить в себе игрока»

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о трансформации после завершения карьеры футболиста.

— Сложно было убить в себе игрока и стать тренером?

— Хороший вопрос. У нас была предыгровая тренировка, я все занятие провел с командой на футбольном поле и тренировался вместе с ней. Убил в себе игрока или не убил в себе игрока — тут двояко, потому что вы, журналисты, непонятно, что имеете в виду под этим термином. Целенаправленно я не пытался убить в себе игрока. Просто став тренером, начинаешь смотреть на игру по-другому. Без этого никак, — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.

Будучи игроком, Зырянов выступал за «Торпедо», «Амкар» и «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России. За сборную России он провел 51 матч, в которых забил семь голов. На его счету «бронза» Евро-2008.

После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба. В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца».