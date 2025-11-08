Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

9 ноября, 19:25

Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
8 ноября, 20:00

В воскресенье, 9 ноября «Ахмат» дома уступил «Спартаку».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Спартак

9 ноября, 19:24

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном

Матч 15-го тура завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице. «Ахмат» с 16 очками — на 11-й строчке.

9 ноября, 19:22

90+6-я минута. Последний штрафной для «Ахмата» в этом матче завершился ударом в стенку.

9 ноября, 19:21

90+4-я минута. «Ахмат» давит на ворота «Спартака», но кроме навесов ничего не получается у хозяев.

9 ноября, 19:19

90+2-я минута. Мартинс и Исмаэл столкнулись во время верховой борьбы.

В это время Литвинов меняет Жедсона у «Спартака».

9 ноября, 19:17

90-я минута. Пять минут добавил Чистяков ко второму тайму.

9 ноября, 19:15

88-я минута. Исмаэл решился на удар издали в касание. Слишком неточно. Извиняется хавбек «Ахмата» перед партнерами.

9 ноября, 19:12

86-я минута. Келиано грамотно отобрал мяч у Жедсона на краю лицевой. Мяч у «Ахмата».

9 ноября, 19:10

83-я минута. А вот и у «Спартака» двойная замена. Вместо Маркиньоса и автора дубля Солари вышли Рябчук и Мартинс.

9 ноября, 19:09

82-я минута. Сидорова заменил Конате. Еще один игрок атаки вышел у «Ахмата».

9 ноября, 19:06

79-я минута. Теперт Жедсону досталось — на этот раз от Келиано. Без медиков обошлось, хавбек «Спартака» встал самостоятельно.

9 ноября, 19:03

76-я минута. Опасно у ворот «Спартака». До акцентированного удара не дошло. Вдобавок, по ногам получил Угальде.

9 ноября, 19:00

73-я минута. Фолов и остановок в эти минуты больше, чем ударов по воротам. Новые игроки должны внести свежесть в игру.

9 ноября, 18:57

70-я минута. Двойная замена у хозяева — вместо Ибишева и Самородова вышли Жемалетдинов и Келиано.

9 ноября, 18:53

66-я минута. Максименко легко забрал мяч после несильного удара головой. Еще один хороший стандарт от «Ахмата».

9 ноября, 18:51

64-я минута. У «Спартака» замена. Денисов ушел с поля. Его заменил Зобнин.

9 ноября, 18:48

62-я минута. Станкович получил желтую карточку. Пока не совсем понятно за что именно. Но эмоции со стороны тренера однозначно были.

9 ноября, 18:46

«Ахмат» сократил отставание в счете

60-я минута. ГООЛ! Мелкадзе сыграл на опережении и головой отправил мяч в дальний угол — 1:2.

9 ноября, 18:46

59-я минута. Мелкадзе не дали прорваться в штрафную «Спартака». Угловой для «Ахмата».

9 ноября, 18:44

57-я минута. Ву дотащил мяч до штрафной «Ахмата», но до удара дело не дошло.

9 ноября, 18:41

54-я минута. Садулаев пробил со штрафного прямо по центру. Легкий мяч для Максименко.

9 ноября, 18:38

«Спартак» удвоил преимущество в матче

52-я минута. ГООЛ! Солари головой замкнул навес Дмитриева с левого фланга — 2:0.

9 ноября, 18:36

49-я минута. Касинтура упал в центре штрафной после стыка с Умяровым. Чуть ранее Чистяков увидел спорный фол на Барко от Мелкадзе.

9 ноября, 18:35

47-я минута. У «Спартака» в перерыве Угальде заменил автора голевого паса Гарсию.

9 ноября, 18:32

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

9 ноября, 18:17

45+1-я минута. Звучит свисток на перерыв.

9 ноября, 18:15

45-я минута. Одну минуту добавил Чистяков к первому тайму.

9 ноября, 18:13

42-я минута. Садулаева почти не видно в первом тайме. Лишь сейчас повозился с мячом на левом фланге, но сразу отдал назад.

9 ноября, 18:10

39-я минута. Шелия стал выше выдвигаться на случай возможных ошибок. Прошлый эпизод заставил кипера «Ахмата» страховать одноклубников.

9 ноября, 18:07

«Спартак» открыл счет в матче с «Ахматом»

36-я минута. ГООЛ! Идеальная контратака гостей — Солари вышел один на один после паса Гарсии и покатил в дальний угол — 1:0.

9 ноября, 18:05

34-я минута. Богосавац отлично прострелил вдоль вратарской «Спартака». К сожалению, для хозяев, никто не смог откликнуться на передачу.

9 ноября, 18:00

30-я минута. Желтую карточку заработал Солари за опасный подкат. Касинтура пострадал.

9 ноября, 17:58

27-я минута. Мелкадзе решил пробить со штрафного метров с 25. Мимо. В следующей атаке после удара Исмаэла «Спартак» спасла штанга.

9 ноября, 17:56

26-я минута. Солари вывели на ударную позицию и вингер «Спартака» пробил по центру. Шелия забрал мяч.

9 ноября, 17:53

23-я минута. Чистяков лично вмешался в эпизод, отменив аут в пользу «Спартака» и отдав его «Ахмату». Ошибся ассистент арбитра.

9 ноября, 17:52

21-я минута. Два навеса подряд в штрафную «Спартака» не завершились ничем. В итоге Максименко забрал мяч, который катился в его сторону.

9 ноября, 17:49

18-я минута. Мелкадзе упал в штрафной «Спартака». Чистяков не раздумывая говорит ему подниматься.

9 ноября, 17:46

16-я минута. Перекладина спасла «Ахмат»! Маркиньос наносил удар после выхода один на один. Ибишев ошибся, отдав слабый пас назад.

9 ноября, 17:45

15-я минута. Денисов вбросил мяч с аута в штрафную «Ахмата», но создать момент для удара у гостей не получилось.

9 ноября, 17:43

12-я минута. Много потерь в центре поля. Сначала у Барко поехала нога, затем Ндонг не сумел сохранить мяч.

9 ноября, 17:40

9-я минута. Очень хороший пас последовал на Жедсона, но хавбек «Спартака» коснулся мяча лишь макушкой.

9 ноября, 17:38

8-я минута. Шелия выбил мяч в аут после опасной передачи Богосаваца назад. В следующей атаке «Спартак» все же заработал угловой.

9 ноября, 17:36

5-я минута. Гарсия ошибся с пасом на фланг. Гандри сыграл надежно, совершив перехват.

9 ноября, 17:34

3-я минута. «Спартак» завладел мячом с первых минут, хотя ранее первый удар в матче нанесли именно хозяева.

9 ноября, 17:31

Матч «Ахмат» — «Спартак» начался

1-я минута. Поехали!

9 ноября, 16:36

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Дмитриев, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Литвинов, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Самошников, Зобнин, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Заболотный.

9 ноября, 16:35

Стартовый состав «Ахмата»

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Ндонг, Гандри, Богосавац, Ибишев, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Садулаев, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Тодорович, Уциев, Гаибов, Заре, Келиано, Гаджиев, Якуев, Жемалетдинов, Гадио, Мансилья, Конате.

8 ноября, 20:50

«Ахмат» — «Спартак»: личные встречи

Последний раз «Спартак» побеждал «Ахмат» в 2021 — тогда красно-белые обыграли грозненцев на выезде (1:0) и дома (2:1). С тех пор команды провели шесть матчей — одна победа у «Ахмата», еще пять встреч завершились вничью.

8 ноября, 20:40

«Ахмат» — «Спартак»: турнирное положение

«Спартак после 14 туров набрал 22 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. Красно-белые в последних четырех матчах РПЛ обыграли лишь «Оренбург» (1:0), уступив «Краснодару» (1:2) и ЦСКА (2:3) и сыграв вничью с «Ростовом» (1:1).

«Ахмат» с 16 очками после 14 туров занимает 10-е место в таблице. Грозненцы проиграли три из последних четырех матчей в РПЛ.

8 ноября, 20:30

Где смотреть трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак»

В прямом эфире игру «Ахмат» — «Спартак» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

8 ноября, 20:20

Дата, место и время начала матча «Ахмат» — «Спартак»

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится в воскресенье, 9 ноября, на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

8 ноября, 20:10

Всем привет!

В 15-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Ахматом» в Грозном. «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • al-an-ko

    Обоснуй

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я рад победе Спартака, Деян должен остаться до конца сезона!

    09.11.2025

  • Дикий Мяв

    Ну вот, а плакали то. Станкович, оставайся!

    09.11.2025

  • Tokhir

    Кто судит в Грозном, суки все бздят!

    09.11.2025

  • Константин Кочеров

    Спартак нагнуть хотели хер вам нападения:red_circle::white_circle::flag_ru::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    09.11.2025

  • Владимир Соколов

    Чистяков - урод...

    09.11.2025

  • Denizzz77

    Чистяков либо негодяй либо не умеет судить, стоит в двух метрах и назначает фол на 95 минуте, ну это даже не смешно

    09.11.2025

  • Tokhir

    Ты конченный дебил!

    09.11.2025

  • Алексей Епишин

    я думал настолько откровенно продажное судейство в прошлом. и сейчас стараются хотя бы делать вид что судят по правилам. чистяков убедил в обратном

    09.11.2025

  • al-an-ko

    Чурка — село в Смолянской области Болгарии. Чурка — азербайджанский остров в Каспийском море, часть Апшеронского архипелага. Чурка — городок в Перу Так кто я? Остров или населённый пункт

    09.11.2025

  • Tokhir

    Где карточки чехам, урод крот???!

    09.11.2025

  • Tokhir

    От-сь, Чурка!

    09.11.2025

  • al-an-ko

    Судя по ответу - осень, обострение.

    09.11.2025

  • Tokhir

    Вон туда, откуда вылупился, урод!!!

    09.11.2025

  • al-an-ko

    Осень? Это я не про карточки, а про то что ты часто стал попадаться в комментах и постоянно ноешь. Или просто стиль жизни такой.

    09.11.2025

  • Tokhir

    Урод крот, не показал желтые самодурову и пидорову, а за первое нарушение, сразу показал Солари!

    09.11.2025

  • Владимир К.

    На трибунах, я смотрю, аншлаг. Очень нужен региону этот футбольный клуб, миллиарды не пожалели.

    09.11.2025

  • Tokhir

    Мих.Моссак., вчера рвал глотку за коней, сегодня будет рвать глотку за Чехов!

    09.11.2025

  • FAB2856

    Кто-то понял, зачем брали Самошникова?

    09.11.2025