Live

Live

26 октября, 15:00

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

25 октября, 21:40

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября, 13:00. Мордовия Арена (Саранск)
Акрон
1:1
Локомотив

26 октября, 14:57

Матч окончен

Ну и все, ничья в Саранске! «Локомотив» теряет очки в матче с «Акроном» и дает шанс «Краснодару» стать единоличным лидером.

26 октября, 14:56

90+4. И Бакаев с левой лупит выше ворот с линии вратарской! Огненно в концовке действует «Локомотив», но мяч в створ не летит.

26 октября, 14:55

90+3. Пиняев подавал в штрафную, Комличенко затылком подправлял в дальнюю штангу мяч, но он пролетел мимо дальней штанги.

26 октября, 14:54

90+1. Замена у «Локомотива». Пиняев вместо Пруцева появился.

26 октября, 14:53

90-я минута. Ньямси опасно прикладывался почти с линии штрафной, мяч задел ногу защитника и едва не залетел в ближний угол. А добавлено 4 минуты.

26 октября, 14:51

88-я минута. Монтес карточку получает под занавес. И она для него четвертая в сезоне. Следующий матч с «Зенитом» мексиканский защитник «Локомотива» пропустит.

26 октября, 14:50

87-я минута. Батраков! Из центра штрафной бьет в касание — Гудиев ногой отбивает в падении!

26 октября, 14:49

86-я минута. Падает Бакаев в штрафной после контакта с Неделчару и вопросительно вскидывает руки — арбитр показывает, что пенальти не будет.

26 октября, 14:48

85-я минута. Ненахов пробует подавать в центр штрафной, но Неделчару головой прерывает эту передачу.

26 октября, 14:46

83-я минута. Комличенко снова в центре внимания — теперь в офсайд он забрался.

26 октября, 14:44

82-я минута. «Локомотив» пытается нарастить давление на ворота соперника. В целом получается, но навала нет. «Акрон» выдерживает натиск.

26 октября, 14:42

80-я минута. А у «Локомотива» Сарвели вышел на концовку матча вместо подуставшего Воробьева.

26 октября, 14:41

79-я минута. Севикян и Бистрович появились на поле у «Акрона» вместо Рочи и Лончара. А у Неделчару карточка за фол на Воробьеве.

26 октября, 14:40

78-я минута. Комличенко скинул себе мяч под удар, пробил в ближний — Гудиев парирует!

26 октября, 14:38

76-я минута. Комличенко! Батраков тонким пасом вывел его на ударную позицию, Николай в ближний угол исполнял на точность, но мяч прошел рядом со штангой!

26 октября, 14:37

74-я минута. Воробьев почти без замаха пробил из-под защитника с подступов к штрафной — мяч полетел низом и несильно — Гудиев на месте.

26 октября, 14:36

73-я минута. Придавил «Локомотив». По такой игре «Акрону» ничья будет вполне приемлемым результатом.

26 октября, 14:35

72-я минута. А теперь на правом фланге очутился Бакаев, и Хосонов не дал ему убежать в прорыв, придержав за плечо. Это первая карточка в матче.

26 октября, 14:33

71-я минута. Бакаев убегал в атаку, Батраков закидывал ему мяч на ход, но слишком сильно — Гудиев был первым на мяче.

26 октября, 14:32

70-я минута. Двойная замена у «Акрона». Эшковал и Пестряков выходят вместо Джаковаца и Кузьмина.

26 октября, 14:30

68-я минута. У «Локомотива» в этом чемпионате пока не было ни одного матча без забитых мячей. И теперь и сегодня не будет.

26 октября, 14:29

«Локомотив» сравнивает счет

67-я минута. ГООООЛ! Батраков подал на дальнюю штангу, а Мендес головой переправил мяч в сетку.

26 октября, 14:28

66-я минута. Воробьев ускорился по левому флангу, но Роча выставил ногу не дал ему подать. Угловой.

26 октября, 14:27

65-я минута. «Локомотив» пока даже не может прочно завладеть инициативой. И Батракова «Акрону» удается закрывать.

26 октября, 14:25

63-я минута. И первым же касанием мог забивать Болдырев! Беншимол ему пяткой красиво отдал пас под удар, но Болдырев неудачно пробил, чиркнув по мячу.

26 октября, 14:24

62-я минута. Ну и вот теперь Дзюба все-таки уходит. Болдырев вместо него.

26 октября, 14:22

60-я минута. А пока у «Локомотива» еще одна перестановка — Ненахов вместо Сильянова.

26 октября, 14:21

59-я минута. Тедеев подозвал Дзюбу, чтобы обсудить с ним, надо ли действительно менять Артема и как скоро.

26 октября, 14:20

58-я минута. Комличенко открывался под подачу с фланга, но защитники взяли его в оборот и не дали принять мяч.

26 октября, 14:18

56-я минута. А пока угловой подает «Акрон». Кузьмин грузил на ближнюю штангу, но там Фассон выпрыгивает выше всех и выбивает мяч.

26 октября, 14:17

55-я минута. Дзюба показал на скамейку, что ему нужна замена. Похоже, повреждение у Артема.

26 октября, 14:15

53-я минута. Монтес скидывал под удар Воробьеву, но Гудиев оказался первым на мяче и забрал его в руки.

26 октября, 14:13

52-я минута. «Локомотив» второй тайм тоже начинает активно, но такой остроты у ворот «Акрона», как в начале матча, сейчас нет.

26 октября, 14:12

51-я минута. Батраков со штрафного с левого фланга подал во вратарскую, но защита отбилась.

26 октября, 14:10

49-я минута. Бакаев прорывался по флангу, но подать в штрафную ему помешал Фернандес.

26 октября, 14:09

48-я минута. Лончар оказался в штрафной, Дзюба покатил на него мяч, но Фассон успел помешать пробить черногорцу.

26 октября, 14:07

Второй тайм

46-я минута. Продолжается игра. Двойная замена у «Локомотива». Руденко и Карпукас ушли. Бакаев и Комличенко появились на поле.

26 октября, 13:50

Перерыв

45+2. Все, первый тайм завершен. «Акрон» неожиданно выигрывает у «Локомотива» и ставит под сомнение продолжение беспроигрышной серии железнодорожников. Ждем второго тайма.

26 октября, 13:49

45+1. После прострела Воробьева защита мяч выносит, а после подачи Фассона выбивает на угловой.

26 октября, 13:48

45-я минута. А основное время первого тайма уже истекло. Две минуты арбитр добавил.

26 октября, 13:46

43-я минута. Вот такая неожиданная концовка тайма, не особо вытекающая из логики игры. Посмотрим, чем ответит «Локомотив».

26 октября, 13:45

«Акрон» выходит вперед

42-я минута. ГООООЛ! Хосонов далеко закинул мяч с аута в штрафную, Дзюба удачно отборолся, и мяч отлетел на к Беншимолу, который принял на грудь и пробил мимо Митрюшкина.

26 октября, 13:44

41-я минута. Как будто потерял нити игры «Локомотив». Вроде бы мяч контролирует, но острота у ворот «Акрона» пропала.

26 октября, 13:42

39-я минута. Воробьев сам исполнил штрафной, но попал в стенку, задев Дзюбу.

26 октября, 13:41

38-я минута. А теперь уже «Локомотив» зарабатывает опасный стандарт — Воробьева сбили буквально в трех-четырех метрах от линии штрафной, по центру ворот.

26 октября, 13:39

36-я минута. Кузьмин подавал на дальнюю штангу, но мяч перелетел через всех, желавших с ним пересечься головами.

26 октября, 13:38

35-я минута. Фернандес не смог обыграть Руденко один на один на левом фланге, но зато заработал штрафной. Подача будет.

26 октября, 13:36

34-я минута. Хосонов лежит на газоне — от своего же ему досталось, Джаковац случайно попал ему по лицу рукой. Снова пауза в игре.

26 октября, 13:34

32-я минута. «Акрон» сходил в атаку, мяч полетал по штрафной «Локо», но до удара дело так и не дошло.

26 октября, 13:32

30-я минута. Полчаса разменяли команды. «Локомотив» по-прежнему играет с преимуществом, но уже без такого мощного давления, как на стартовых минутах.

26 октября, 13:31

29-я минута. Покинул поле Лончар, но в игру вернется. Сейчас медики над ним еще немного поколдуют, и как минимум до перерыва он должен доиграть.

26 октября, 13:30

28-я минута. Лончар с Монтесом столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Черногорцу помощь медиков требуется. Небольшая пауза в игре.

26 октября, 13:29

27-я минута. Вообще грамотно расставляется в обороне «Акрон». Почти не дают свободного пространства «Локомотиву» тольяттинские футболисты.

26 октября, 13:28

26-я минута. Баринов открылся в штрафной под заброс из глубины, но сразу два защитника не позволили ему принять мяч.

26 октября, 13:27

24-я минута. Роча в борьбе у углового флажка корпусом врезался в Фассона — соперник аж отлетел. Силовая борьба, как в хоккее.

26 октября, 13:26

23-я минута. Сильянов чуть прихрамывает в последние минуты. Но пока вроде бы замена у «Локомотива» не готовится.

26 октября, 13:25

22-я минута. Снова «Локомотив» забрал мяч, опять накручивает круги вокруг штрафной соперника. Но уже без обостряющих передач и ударов по воротам.

26 октября, 13:23

20-я минута. В целом «Акрон» отодвинул игру от своих ворот к исходу первой 20-минутки. «Локо» все равно больше владеет мячом, но уже такого давления нет.

26 октября, 13:22

19-я минута. Монтес выпрыгивал под подачу Батракова с углового и попытался пробить головой, но удар получился неакцентированным. При этом держится за грудь мексиканец. Неудачно столкнулся с защитником в прыжке, видимо.

26 октября, 13:21

18-я минута. А теперь уже «Локомотив» подаст угловой. После заброса в штрафную мяч отрикошетил от защитника и ушел за лицевую.

26 октября, 13:19

16-я минута. Дальним ударом Хосонова завершился розыгрыш углового, но мяч полетел сильно выше перекладины.

26 октября, 13:18

15-я минута. Наконец-то «Акрон» перевел игру на половину поля соперника. Хотя бы на какое-то время. И сразу угловой заработали тольяттинцы.

26 октября, 13:17

14-я минута. Воробьев на дальней штанге рвался замыкать пас Батракова, но немного не успел.

26 октября, 13:15

12-я минута. Дзюба открывался в штрафной под заброс с правого фланга, но Митрюшкин на выходе его опередил и забрал мяч.

26 октября, 13:14

11-я минута. Продолжает комбинировать на чужой половине поля «Локомотив». Вся игра вокруг штрафной «Акрона» идет.

26 октября, 13:12

9-я минута. Монтес со своей половины поля закинул мяч на ход Руденко, который отклеился от защитника и пробил — Гудиев потащил! Но там офсайд был в момент паса все-таки.

26 октября, 13:11

8-я минута. «Локомотив» давит, мяч почти не оказывается на его половине поля. Гол как будто висит в воздухе.

26 октября, 13:09

6-я минута. Бокоеву досталось в одном из эпизодов. Но помощь медиков не потребовалась, поднялся он и может продолжить игру.

26 октября, 13:07

5-я минута. Очень активно начал «Локомотив», тольяттинцам на первых минутах тяжко приходится.

26 октября, 13:05

3-я минута. И еще момент у «Локомотива»! Пруцев бил после скидки Воробьева — и Хосонов выбивает на угловой!

26 октября, 13:04

2-я минута. И Батраков сразу едва не забивает! Головой он замыкал подачу Фассона, но не попал в угол!

26 октября, 13:03

Первый тайм

1-я минута. Прозвучал стартовый свисток, поехали!

26 октября, 12:04

Состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Годяев, Рамирес, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, З.Бакаев, Мялковский, Пиняев, Комличенко.

26 октября, 12:03

Состав «Акрона»

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Лончар, Джаковац, Кузьмин, Беншимол, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Джурасович, Пестряков, Эсковаль, Агапов, Базилевский, Савичев, Севикян, Марадишвили, Болдырев, С.Бакаев, Бистрович.

25 октября, 21:35

«Акрон» — «Локомотив»: личные встречи

Команды встречались между собой 5 раз — 2 в РПЛ и 3 в Кубке. У «Локомотива» по две победы, один кубковый матч завершился вничью.

25 октября, 21:30

«Акрон» — «Локомотив»: турнирное положение

После 12-го тура «Локомотив» (26 очков) занимал первое место в таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Краснодар». «Акрон» с 11 очками располагался на 12-м месте.

В прошлом туре «Акрон» прервал свою длительную безвыигрышную серию, победив в гостях «Пари НН» (1:0).

У «Локомотива» серия еще впечатляющая — 18 матчей без поражений еще с прошлого сезона.

25 октября, 21:25

Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив»

В прямом эфире игру «Акрон» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

25 октября, 21:20

Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Локомотив»

Игра состоится в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Матч был перенесен из-за занятости арены в Самаре, где готовятся к проведению спортивного форума. Начало игры — в 13:00 мск.

25 октября, 21:15

Всем привет!

В 13-м туре РПЛ «Акрон» сыграет с «Локомотивом». «СЭ» будет подробно следить за матчем. Присоединяйтесь!