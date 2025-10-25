«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Live
26 октября, 15:00
Ну и все, ничья в Саранске! «Локомотив» теряет очки в матче с «Акроном» и дает шанс «Краснодару» стать единоличным лидером.
90+4. И Бакаев с левой лупит выше ворот с линии вратарской! Огненно в концовке действует «Локомотив», но мяч в створ не летит.
90+3. Пиняев подавал в штрафную, Комличенко затылком подправлял в дальнюю штангу мяч, но он пролетел мимо дальней штанги.
90-я минута. Ньямси опасно прикладывался почти с линии штрафной, мяч задел ногу защитника и едва не залетел в ближний угол. А добавлено 4 минуты.
88-я минута. Монтес карточку получает под занавес. И она для него четвертая в сезоне. Следующий матч с «Зенитом» мексиканский защитник «Локомотива» пропустит.
87-я минута. Батраков! Из центра штрафной бьет в касание — Гудиев ногой отбивает в падении!
86-я минута. Падает Бакаев в штрафной после контакта с Неделчару и вопросительно вскидывает руки — арбитр показывает, что пенальти не будет.
85-я минута. Ненахов пробует подавать в центр штрафной, но Неделчару головой прерывает эту передачу.
82-я минута. «Локомотив» пытается нарастить давление на ворота соперника. В целом получается, но навала нет. «Акрон» выдерживает натиск.
80-я минута. А у «Локомотива» Сарвели вышел на концовку матча вместо подуставшего Воробьева.
79-я минута. Севикян и Бистрович появились на поле у «Акрона» вместо Рочи и Лончара. А у Неделчару карточка за фол на Воробьеве.
78-я минута. Комличенко скинул себе мяч под удар, пробил в ближний — Гудиев парирует!
76-я минута. Комличенко! Батраков тонким пасом вывел его на ударную позицию, Николай в ближний угол исполнял на точность, но мяч прошел рядом со штангой!
74-я минута. Воробьев почти без замаха пробил из-под защитника с подступов к штрафной — мяч полетел низом и несильно — Гудиев на месте.
73-я минута. Придавил «Локомотив». По такой игре «Акрону» ничья будет вполне приемлемым результатом.
72-я минута. А теперь на правом фланге очутился Бакаев, и Хосонов не дал ему убежать в прорыв, придержав за плечо. Это первая карточка в матче.
71-я минута. Бакаев убегал в атаку, Батраков закидывал ему мяч на ход, но слишком сильно — Гудиев был первым на мяче.
70-я минута. Двойная замена у «Акрона». Эшковал и Пестряков выходят вместо Джаковаца и Кузьмина.
68-я минута. У «Локомотива» в этом чемпионате пока не было ни одного матча без забитых мячей. И теперь и сегодня не будет.
67-я минута. ГООООЛ! Батраков подал на дальнюю штангу, а Мендес головой переправил мяч в сетку.
66-я минута. Воробьев ускорился по левому флангу, но Роча выставил ногу не дал ему подать. Угловой.
65-я минута. «Локомотив» пока даже не может прочно завладеть инициативой. И Батракова «Акрону» удается закрывать.
63-я минута. И первым же касанием мог забивать Болдырев! Беншимол ему пяткой красиво отдал пас под удар, но Болдырев неудачно пробил, чиркнув по мячу.
60-я минута. А пока у «Локомотива» еще одна перестановка — Ненахов вместо Сильянова.
59-я минута. Тедеев подозвал Дзюбу, чтобы обсудить с ним, надо ли действительно менять Артема и как скоро.
58-я минута. Комличенко открывался под подачу с фланга, но защитники взяли его в оборот и не дали принять мяч.
56-я минута. А пока угловой подает «Акрон». Кузьмин грузил на ближнюю штангу, но там Фассон выпрыгивает выше всех и выбивает мяч.
55-я минута. Дзюба показал на скамейку, что ему нужна замена. Похоже, повреждение у Артема.
53-я минута. Монтес скидывал под удар Воробьеву, но Гудиев оказался первым на мяче и забрал его в руки.
52-я минута. «Локомотив» второй тайм тоже начинает активно, но такой остроты у ворот «Акрона», как в начале матча, сейчас нет.
51-я минута. Батраков со штрафного с левого фланга подал во вратарскую, но защита отбилась.
49-я минута. Бакаев прорывался по флангу, но подать в штрафную ему помешал Фернандес.
48-я минута. Лончар оказался в штрафной, Дзюба покатил на него мяч, но Фассон успел помешать пробить черногорцу.
46-я минута. Продолжается игра. Двойная замена у «Локомотива». Руденко и Карпукас ушли. Бакаев и Комличенко появились на поле.
45+2. Все, первый тайм завершен. «Акрон» неожиданно выигрывает у «Локомотива» и ставит под сомнение продолжение беспроигрышной серии железнодорожников. Ждем второго тайма.
45+1. После прострела Воробьева защита мяч выносит, а после подачи Фассона выбивает на угловой.
45-я минута. А основное время первого тайма уже истекло. Две минуты арбитр добавил.
43-я минута. Вот такая неожиданная концовка тайма, не особо вытекающая из логики игры. Посмотрим, чем ответит «Локомотив».
42-я минута. ГООООЛ! Хосонов далеко закинул мяч с аута в штрафную, Дзюба удачно отборолся, и мяч отлетел на к Беншимолу, который принял на грудь и пробил мимо Митрюшкина.
41-я минута. Как будто потерял нити игры «Локомотив». Вроде бы мяч контролирует, но острота у ворот «Акрона» пропала.
38-я минута. А теперь уже «Локомотив» зарабатывает опасный стандарт — Воробьева сбили буквально в трех-четырех метрах от линии штрафной, по центру ворот.
36-я минута. Кузьмин подавал на дальнюю штангу, но мяч перелетел через всех, желавших с ним пересечься головами.
35-я минута. Фернандес не смог обыграть Руденко один на один на левом фланге, но зато заработал штрафной. Подача будет.
34-я минута. Хосонов лежит на газоне — от своего же ему досталось, Джаковац случайно попал ему по лицу рукой. Снова пауза в игре.
32-я минута. «Акрон» сходил в атаку, мяч полетал по штрафной «Локо», но до удара дело так и не дошло.
30-я минута. Полчаса разменяли команды. «Локомотив» по-прежнему играет с преимуществом, но уже без такого мощного давления, как на стартовых минутах.
29-я минута. Покинул поле Лончар, но в игру вернется. Сейчас медики над ним еще немного поколдуют, и как минимум до перерыва он должен доиграть.
28-я минута. Лончар с Монтесом столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Черногорцу помощь медиков требуется. Небольшая пауза в игре.
27-я минута. Вообще грамотно расставляется в обороне «Акрон». Почти не дают свободного пространства «Локомотиву» тольяттинские футболисты.
26-я минута. Баринов открылся в штрафной под заброс из глубины, но сразу два защитника не позволили ему принять мяч.
24-я минута. Роча в борьбе у углового флажка корпусом врезался в Фассона — соперник аж отлетел. Силовая борьба, как в хоккее.
23-я минута. Сильянов чуть прихрамывает в последние минуты. Но пока вроде бы замена у «Локомотива» не готовится.
22-я минута. Снова «Локомотив» забрал мяч, опять накручивает круги вокруг штрафной соперника. Но уже без обостряющих передач и ударов по воротам.
20-я минута. В целом «Акрон» отодвинул игру от своих ворот к исходу первой 20-минутки. «Локо» все равно больше владеет мячом, но уже такого давления нет.
19-я минута. Монтес выпрыгивал под подачу Батракова с углового и попытался пробить головой, но удар получился неакцентированным. При этом держится за грудь мексиканец. Неудачно столкнулся с защитником в прыжке, видимо.
18-я минута. А теперь уже «Локомотив» подаст угловой. После заброса в штрафную мяч отрикошетил от защитника и ушел за лицевую.
16-я минута. Дальним ударом Хосонова завершился розыгрыш углового, но мяч полетел сильно выше перекладины.
15-я минута. Наконец-то «Акрон» перевел игру на половину поля соперника. Хотя бы на какое-то время. И сразу угловой заработали тольяттинцы.
14-я минута. Воробьев на дальней штанге рвался замыкать пас Батракова, но немного не успел.
12-я минута. Дзюба открывался в штрафной под заброс с правого фланга, но Митрюшкин на выходе его опередил и забрал мяч.
11-я минута. Продолжает комбинировать на чужой половине поля «Локомотив». Вся игра вокруг штрафной «Акрона» идет.
9-я минута. Монтес со своей половины поля закинул мяч на ход Руденко, который отклеился от защитника и пробил — Гудиев потащил! Но там офсайд был в момент паса все-таки.
8-я минута. «Локомотив» давит, мяч почти не оказывается на его половине поля. Гол как будто висит в воздухе.
6-я минута. Бокоеву досталось в одном из эпизодов. Но помощь медиков не потребовалась, поднялся он и может продолжить игру.
5-я минута. Очень активно начал «Локомотив», тольяттинцам на первых минутах тяжко приходится.
3-я минута. И еще момент у «Локомотива»! Пруцев бил после скидки Воробьева — и Хосонов выбивает на угловой!
2-я минута. И Батраков сразу едва не забивает! Головой он замыкал подачу Фассона, но не попал в угол!
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.
Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Годяев, Рамирес, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, З.Бакаев, Мялковский, Пиняев, Комличенко.
«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Лончар, Джаковац, Кузьмин, Беншимол, Дзюба.
Запасные: Тереховский, Джурасович, Пестряков, Эсковаль, Агапов, Базилевский, Савичев, Севикян, Марадишвили, Болдырев, С.Бакаев, Бистрович.
Команды встречались между собой 5 раз — 2 в РПЛ и 3 в Кубке. У «Локомотива» по две победы, один кубковый матч завершился вничью.
После 12-го тура «Локомотив» (26 очков) занимал первое место в таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Краснодар». «Акрон» с 11 очками располагался на 12-м месте.
В прошлом туре «Акрон» прервал свою длительную безвыигрышную серию, победив в гостях «Пари НН» (1:0).
У «Локомотива» серия еще впечатляющая — 18 матчей без поражений еще с прошлого сезона.
В прямом эфире игру «Акрон» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Игра состоится в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Матч был перенесен из-за занятости арены в Самаре, где готовятся к проведению спортивного форума. Начало игры — в 13:00 мск.