«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» — «Локомотив»: турнирное положение

После 12-го тура «Локомотив» (26 очков) занимал первое место в таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Краснодар». «Акрон» с 11 очками располагался на 12-м месте.

В прошлом туре «Акрон» прервал свою длительную безвыигрышную серию, победив в гостях «Пари НН» (1:0).

У «Локомотива» серия еще впечатляющая — 18 матчей без поражений еще с прошлого сезона.