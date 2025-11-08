«Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Live
9 ноября, 21:50
В воскресенье, 9 ноября «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в заключительном матче 15-го тура РПЛ.
В следующем туре «Краснодар» 23 ноября в гостях сыграет с «Локомотивом», а «Балтика» 22 ноября на выезде встретится с «Оренбургом».
«Краснодар» набрал 33 очка и догнал лидирующий ЦСКА. Двоевластие в РПЛ после первого круга! У «Балтики» — 28 очков и высокая пятая позиция.
90+5-я минута. 1:1! Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в выездном матче 15-го тура РПЛ сыграли вничью с «Балтикой». Ощутимо тяжелый матч для команды Мусаева, которая не могла рассчитывать на целую группу футболистов из-за травм и дисквалификаций. Голами в дебюте матча обменялись Сперцян и Хиль. Борьбы в этой игре было больше, чем футбола!
90+4-я минута. Краснодарцы успешно отбились после привычного аута в исполнении Бевеева.
90+3-я минута. Пальцев крайне неудачно приземлился на газон в борьбе за мяч с Оффором. Пауза.
86-я минута. Фол на подступах штрафной гостей. Был сбит Ковалев. Тормена нарушил правила.
84-я минута. А сейчас удар Петрова все-таки состоялся. Все началось с аута Бевеева, с подбора бил Илья в угол — Агкацев выручил.
83-я минута. Удар Манелова из-за пределов штрафной — неточно. В ближний угол выцеливал Ираклий.
82-я минута. Беликов быстро переводил мяч под удар Петрову, однако Илья промедлил и был оперативно накрыт.
80-я минута. Падение Оффора осталось без внимания судьи. Борьба в рамках допустимого.
79-я минута. Замены в составе краснодарского клуба. Ушли Сперцян и Са. Появились Мукаилов и Козлов.
77-я минута. Карточка для Петрова за фол на Батчи. К сожалению, футбола в концовке немного. Результат давлеет над командами.
76-я минута. Черников на газоне. На этот раз без предупреждения. Ковалев его сбил сзади.
74-я минута. Свежий Джованни на поле ничем себя не проявил, а карточку уже получил. За разговоры.
72-я минута. Пальцев едва не организовал привоз, подарив мяч Хилю, но успел оперативно исправиться.
71-я минута. Ковалев и Оффор получают установку от Талалаева. Двойная замена еще будет у хозяев.
70-я минута. Замена у краснодарцев. Перрен заменен. Густаво Сантос появился на поле.
68-я минута. Джованни искал впереди Батчи — чересчур сильный пас. Теперь с мячом Бориско.
66-я минута. Аут в исполнении Бевеева сродни угловому. До Беликова ему не удалось доставаить мяч
65-я минута. В стенку, составленную из футболистов краснодарского клуба, попали хозяева при исполнении штрафного.
64-я минута. За неспортивное поведение желтую карточку получил Сперцян. Перед этим было нарушение правил у штрафной гостей. Сбили Мурида.
63-я минута. Штанга! В каркас ворот на этот раз попал Беликов, который с ближней дистанции бил головой.
61-я минута. Пальцев получил желтую карточку за фол на Хиле, который мог убежать на оперативный простор после паса из глубины.
60-я минута. У Манелова не получился удар с левой ноги с центра штрафной. Хотя позиция была убойная.
59-я минута. Пальцев выиграл воздух в своей штрафной после углового — будет еще один корнер.
57-я минута. Показалось, что Агкацев застоялся, заскучал без серьезной работы. Не выглядел удар Филина таким уж грозным.
56-я минута. Перекладина сыграла за Агкацева. Филин пробил с метров 26-ти — попал в каркас ворот.
54-я минута. То ли простреливал, то ли бил Оласа — неточно. Очевидно, что гостям в атаке не хватает Кордобы. Некому цепляться за мяч.
52-я минута. Крик боли Оласы. Бевеев на него наступил. Карточки нет и тут. Дает бороться рефери.
51-я минута. Высокий прессинг используют южане, но он не дает нужного эффекта. Калининградцы держат мяч.
48-я минута. Первым номером действуют гости в дебюте второго тайма. Не самые высокие скорости.
47-я минута. Виктор Са слева сместился к центру и пробил со средней дистанции — Бориско надежен.
46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.
45+5-я минута. 1:1 — итог первого тайма в Калининграде. Было зрелищное начало, когда команды в течение двух минут обменялись голами, а потом на поле поступательно увеличивалось число единоборств. Как результат — травма и вынужденная замена Сергея Петрова, а также первые желтые карточки. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+4-я минута. Сперцяну досталось по ногам от Титкова. Это грубо, это предупреждение!
45+2-я минута. Четыре минуты было добавлено к первому тайму. Были паузы, в том числе связанные с голами, медпомощью и вынужденной заменой.
45-я минута. Опять Перрен взял игру на себя и заработал угловой слева. Мурид не пустил мяч в штрафную.
44-я минута. Придержали за футболку Перрена. Карточки нет, но француз показывает рефери, что ему сбили дыхание.
43-я минута. Батчи в чужой штрафной накрутил Варатынова, ударил — выше ворот. Впрочем, и здесь с опозданием лайнсмен зафиксировал вне игры.
42-я минута. С опозданием рефери зафиксировал офсайд у Титкова. Впрочем, Николай все равно не забил, нанося удар из штрафной.
40-я минута. Южане снижают активность хозяев, контролируя мяч около собственной штрафной.
36-я минута. Титков в одиночку полез на всю защиту соперника, упал — свисток судьи молчит.
34-я минута. Пальцев из собственной штрафной вынес мяч за боковую при простреле соперника. Будет угловой.
33-я минута. Снова горячо в штрафной гостей после аута Бевеева. Титков завершал массированную атаку — выше перекладины.
32-я минута. Падение Оласы в его же штрафной после стыка с Варатыновым — рефери показал, что от ворот.
31-я минута. Ленини на своей половине поля сбил Пряхина. Кевин и не спорит, что фолил. Карточки нет.
30-я минута. Андраде ошибся на своей половине поля, однако партнеры подстраховали — прорыв Батчи продолжение не получил.
29-я минута. Сперцян теперь не реализует хороший момент. Исполнял Эдуард с метров 18-ти, но в ближний угол не попал.
28-я минута. Черников в чужой штрафной пошел в обыгрыш, прошел соперника три, однако неожиданный прыжок Андраде заблокировал удар.
27-я минута. Саусь справа делал подачу на дальнюю штангу — Джованни сделал первое касание мяча, удачное. Отбились гости.
26-я минута. Петрова унесли на носилках. Будет вынужденная замена у южан. Джованни Гонсалес выйдет.
25-я минута. Петров получил повреждение. Опять медики на поле. Более того, появляются носилки.
24-я минута. Хиль упустил выгодный момент. У Петрова отобрали мяч, Пряхин получил оперативный простор, выдал пас под удар Хилю, который попал в защитника. И это в чужой штрафной!
22-я минута. Стык Бевеева и Батчи. Бевеев, причем, действовал в атаке на чужой половине поля.
21-я минута. Вне игры зафиксировали у Пряхина. Талалаев, мягко говоря, не согласен с лайнсменом.
20-я минута. Филин в своей штрафной обокрал Ленини и вынес мяч далеко в поле. Просто и эффективно.
19-я минута. Медленно, но верно стартовое преимущество гостей нивелируется. Контратаки калининградцев в последние минуты куда опаснее.
18-я минута. Пряхин на подступах штрафной прошел Тормену, но того подстраховал Ленини.
17-я минута. Падение того же Титкова в чужой штрафной — речь о пенальти не идет. Нужно было Николаю бить сразу, а не финтить.
15-я минута. Медики на поле. Повреждение получил Титков, который влетел в локоть Са.
14-я минута. Са прессинговал Бориско — бесполезно. Голкипер умело справился с давлением.
13-я минута. Бориско умело кулаками сыграл на выходе и выбил мяч из штрафной площади.
12-я минута. Пряхин сбил Черникова на бровке. Александр грамотно закрыл мяч корпусом — вот его и завалили.
10-я минута. Титков подключал к атаке партнера, однако опытнейший Петров отработал в обороне.
9-я минута. Титков при попытке пройти Оласу упустил мяч за пределы поля. Но скорость футболиста хозяев нужно отметить.
8-я минута. Ждем продолжения банкета, голевых свершений. Гости приходят в себя после ответного гола, контролируя мяч.
6-я минута. Резвый дебют встречи подтверждает, что играют топовые команды. Не зря этот матч многие называли центральным в туре.
5-я минута. ГОООЛ! 1:1. Бевеев неспешно бросал аут. А неспешность привела к успеху: последовала скидка Беликова, а Хиль замкнул дальнюю штангу.
4-я минута. Саусь в голевой атаке пытался помешать Сперцяну, даже коснулся мяча, но все-таки Эдуард пробил как следует — акцентированно.
3-я минута. ГОООЛ! 0:1. Бориско, похоже, что-то знал, а точнее предвидел. Он пропустил от Сперцяна. Эдуард замкнул головой подачу справа Перрена.
3-я минута. Бориско очень уж неспешно вводит мяч в игру. Будто идет 90-я минута и хозяев счет устраивает.
2-я минута. Теперь правый фланг задействовали южане, был заброс вперед — чересчур сильно. Даже углового не будет.
1-я минута. Виктор Са слева ускорялся по бровке. Ему в лицо попал Варатынов. Умышленной игры не было, карточки нет. Но это фол.
1-я минута. Поехали! Последний матч не только тура, но и первого круга начался. С центра поля мяч в игру ввели футболисты краснодарского клуба.
Футболисты выходят на поле в Калининграде. Через две-три минуты должен прозвучать стартовый свисток.
Выбор Мурада Мусаева: Агкацев, Тормена, Оласа, Пальцев, Петров, Ленини, Сперцян, Батчи, Перрен, Черников, Са.
Запасные: Корякин, Голиков, Жубал, Сидоренко, Гонсалес, Хмарин, Козлов, Сантос, Мукаилов.
Выбор Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Мурид, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.
Запасные: Любаков, Луна, Гассами, Обонин, Петров, Мендель, Ковач, Ковалев, Манелов, Поспелов, Никитин, Оффор.
У «Балтики» травмирован полузащитник Андрей Мендель. У южан по состоянию здоровья не примут участие в матче игрок обороны Жубал и хавбек Мозес Кобнан. Дисквалифицированы защитник Диего Коста, хавбеки Дуглас Аугусто и Александр Черников, а также нападающий Джон Кордоба.
В истории российского футбола команды встречались шесть раз. У калининградцев одна победа — в первом матче соперников в 2009 году (1:0). После этого соперники трижды сыграли вничью при двух победах «Краснодара».
«Быки» в конце сентября потеряли очки в матчах с «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (0:0). Затем команда Мусаева обыграла «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Спартак» (2:1).
Команда Талалаева в десятом туре проиграла ЦСКА (0:1). После этого калининградцы идут на серии из четырех туров без поражений — победы над махачкалинским «Динамо» (2:0), «Рубином» (3:0) и «Ахматом» (2:0), а также ничья с «Пари НН» (0:0).
Встречу калининградцев и краснодарцев в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Андрея Талалаева и Мурада Мусаева состоится в воскресенье, 9 ноября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
oleg ves
Антака - Мумука - 1:1 после 1го тайма
09.11.2025
Tokhir
Талалайка-Балалайка!
09.11.2025
AlexCS4
Очень неожиданное начало! Давай дальше так же!
09.11.2025
МАО
Обе команды могут проиграть ? Чтоб по минус три очка.
09.11.2025