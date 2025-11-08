«Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» в Калининграде сыграли вничью

90+5-я минута. 1:1! Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в выездном матче 15-го тура РПЛ сыграли вничью с «Балтикой». Ощутимо тяжелый матч для команды Мусаева, которая не могла рассчитывать на целую группу футболистов из-за травм и дисквалификаций. Голами в дебюте матча обменялись Сперцян и Хиль. Борьбы в этой игре было больше, чем футбола!