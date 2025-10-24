Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

25 октября, 20:55

ЦСКА обыграл «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

ЦСКА — «Крылья Советов».
Новое Ранее
25 октября, 20:55

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов

25 октября, 20:56

Матч окончен

Все, ЦСКА выигрывает у «Крыльев Советов» с минимальным счетом. Армейцы пока возвращаются на первое место в таблице, но основные конкуренты сыграют свои матчи только завтра.

25 октября, 20:55

90+5. Мусаев во время углового у своих ворот срезал мяч, но Тороп был на месте.

25 октября, 20:54

90+4. Тороп на выходе первый на мяче! А ворота у гостей пустые. Но быстро разогнать атаку у ЦСКА не получилось.

25 октября, 20:53

90+3. Штрафной самарцы заработали на правом фланге под подачу. И Песьяков побежал в штрафную.

25 октября, 20:52

90+1. Евгеньев срубил убегавшего в атаку Облякова — это карточка.

25 октября, 20:51

90-я минута. Добавленное время пошло. Пять минут приплюсовал арбитр.

25 октября, 20:50

89-я минута. Сутормин вместо Рассказова вышел на концовку у гостей.

25 октября, 20:49

88-я минута. Печенин положил корпус и пробил после подачи в штрафную, и мяч едва не залетел в дальний угол!

25 октября, 20:48

87-я минута. Мусаев вошел в штрафную после паса Облякова и покатил в дальний угол — рядом со штангой!

25 октября, 20:46

85-я минута. Вновь Песьяков хорош на выходе — на этот раз Алеррандро опережает.

25 октября, 20:44

84-я минута. Мойзес разгонял атаку по флангу, покатил на Шуманского в центр, а тот решил пробить из-за штрафной, но мяч попал в защитника.

25 октября, 20:42

82-я минута. Самарцы перевели игру на половину поля соперника. Армейцы отошли в оборону и готовы действовать сейчас на контратаках.

25 октября, 20:41

81-я минута. Еще двойная замена в составе «Крыльев». Баньянц и Олеников на поле вместо Бабкина и Ахметова. А у ЦСКА Шуманский вместо Алеррандро появился.

25 октября, 20:40

79-я минута. Круговой открылся под заброс с этого штрафного и в касание пробил, но мяч ушел сильно выше ворот.

25 октября, 20:39

78-я минута. ЦСКА зарабатывает штрафной. До ворот далековато для прямого удара, метров 30.

25 октября, 20:38

77-я минута. Ну и замены у самарцев подоспели. Раков и Игнатенко вместо Марина и Рахмановича.

25 октября, 20:36

75-я минута. Кармо! С левой пробивал из штрафной — Песьяков парирует!

25 октября, 20:34

73-я минута. Самарцы побежали вперед. Марин с левого фланга зарулил в штрафную, убрал защитника и пробил — над перекладиной.

25 октября, 20:32

ЦСКА открывает счет

72-я минута. ГООООЛ! Обляков со штрафного навесил в район вратарской, а Лукин головой переправил мяч в ближний угол.

25 октября, 20:30

70-я минута. Продолжает усиливать давление на ворота соперника ЦСКА. А «Крылья» по-прежнему без замен.

25 октября, 20:29

69-я минута. Мусаев после передачи с правого фланга пыталс подстроиться под удар через себя, но не попал по мячу.

25 октября, 20:28

67-я минута. Обляков подал в штрафную, Дивеев головой пробил под перекладину — Песьяков тащит!

25 октября, 20:27

66-я минута. Мусаев эффектно пропустил мяч на Алеррандро, но не получилось у него пробить.

25 октября, 20:26

65-я минута. Снова ЦСКА забрал мяч и комбинирует на чужой половине поля.

25 октября, 20:24

63-я минута. Марин отклеился от защитников ЦСКА после высокой передачи в штрафную и вывалился один на один с голкипером, но перестарался, перебрасывая Торопа, и послал мяч выше ворот.

25 октября, 20:23

62-я минута. Двойная замена у ЦСКА. Энрике Кармо и Мусаев вышли вместо Гайича и Вильягры.

25 октября, 20:21

60-я минута. Круговой откликнулся на передачу Облякова в штрафную и головой скинул на Алеррандро, но успел Песьяков поймать мяч в руки.

25 октября, 20:20

59-я минута. Перевели армейцы игру на половину поля соперника. Но взломать оборону самарцев никак не удается ЦСКА.

25 октября, 20:19

58-я минута. А теперь дальняя попытка от Дивеева — над перекладиной мяч летит.

25 октября, 20:17

56-я минута. Снова подача от Кругового, и опять Песьяков в прыжке первый на мяче.

25 октября, 20:16

55-я минута. Арбитр обоим по карточке дал — и Глебову, и Рассказову.

25 октября, 20:15

54-я минута. Ох, что началось! Глебов оседлал в борьбе у лицевой Рассказова. Тот в ответ наехал на оппонента, оттолкнув его. Дальше футболисты пытались друг на друга быковать, но их быстро растащили.

25 октября, 20:13

52-я минута. Глебов разогнал атаку левым флангом, отдал пас Облякову, но тому не дали пробить.

25 октября, 20:11

50-я минута. Да, офсайд зафиксирован в момент удара Вильягры. Гол отменен.

25 октября, 20:10

49-я минута. ГОООЛ! Вильягра забивает ударом из-за штрафной, но мяч может не быть засчитан. Идет проверка на офсайд.

25 октября, 20:09

48-я минута. Дальний выстрел от Мойзеса, и штанга спасает «Крылья»!

25 октября, 20:07

Второй тайм

46-я минута. Возвращаемся на футбол!

25 октября, 19:51

Перерыв

45+3. Все, первый тайм завершен. Пока голов нет, и явного преимущества у ЦСКА нет. Армейцы больше владеют мячом, но удары у самарцев были опаснее.

25 октября, 19:50

45+2. Обляков мягко навешивал во вратарскую, Дивеев головой бил, но мяч полетел в сторону от ворот.

25 октября, 19:49

45+1. Опасно Вильягра подавал на дальнюю штангу, но здорово Песьяков сыграл на опережение и перевел мяч на угловой.

25 октября, 19:48

45-я минута. Добавленное время пошло. Три минуты компенсировал арбитр.

25 октября, 19:46

44-я минута. Круговой освободился на фланге, подал в штрафную, но Песьяков снова на выходе сыграл удачно.

25 октября, 19:44

42-я минута. Глебов пытался убежать по левому флангу, Мойзес бросил его в прорыв, но мяч ушел за линию раньше, чем до него добрался Кирилл.

25 октября, 19:43

41-я минута. Рахманович с Обляковым столкнулись — игроку «Крыльев» помощь медиков потребовалась.

25 октября, 19:42

40-я минута. Ахметов снова грубовато сыграл, против Кисляка на этот раз. Желтая карточка его не дисциплинировала.

25 октября, 19:40

38-я минута. Мойзес поддержал атаку ЦСКА на левом фланге и попытался прострелить в штрафную, но Рассказов подставил ногу и выбил мяч на угловой.

25 октября, 19:39

37-я минута. Кисляк в быстрой атаке ЦСКА получил пас от Облякова, вошел в штрафную и пробил, но несильно и почти в руки вратарю.

25 октября, 19:37

35-я минута. В руку Ахметову мяч попал. А ведь у него уже есть карточка — так можно и доиграться.

25 октября, 19:36

34-я минута. Переместили армейцы игру на половину поля соперника. Но все подачи в штрафную пока самарцы снимают.

25 октября, 19:34

32-я минута. Глебов опасно подавал в штрафную, но Песьяков на выходе забирает мяч.

25 октября, 19:32

30-я минута. Полчаса позади. И у ЦСКА на эту минуту уже нет преимущества вообще. Даже небольшого.

25 октября, 19:31

29-я минута. Гайич подавал с фланга после прохода — снова головой выбивает защита самарцев.

25 октября, 19:30

27-я минута. Многовато стало нарушений. Разбивают они игру на эпизоды и сбивают темп.

25 октября, 19:28

26-я минута. А теперь Рахманович заехал ногой Вильягре, высоко ее задрав в борьбе. Здесь желтая карточка игроку гостей.

25 октября, 19:26

24-я минута. Бабкин в подкате жестко сыграл против Облякова. Помощь медиков требуется Ивану.

25 октября, 19:25

23-я минута. «Крылья Советов» освоились и провели пару неплохих атак с хорошими ударами.

25 октября, 19:24

22-я минута. И Рахманович прицельно исполнял с линии штрафной в ближний угол, но немного недокрутил.

25 октября, 19:23

21-я минута. Марин! Пальнул из-за штрафной, и Торопу пришлось в прыжке парировать мяч.

25 октября, 19:22

20-я минута. Еще одна попытка «Крыльев» обострить — Тороп выходит из ворот и прерывает заброс на Рахмановича.

25 октября, 19:20

18-я минута. Печенина вывели на удар гости — тот зарядил из-за штрафной, но Тороп без проблем поймал.

25 октября, 19:18

16-я минута. Полетал мяч по штрафной самарцев, но до акцентированного удара головой дело так и не дошло.

25 октября, 19:16

15-я минута. ЦСКА владеет мячом намного больше соперника, но пока никак армейцы не могут обострить в атаке.

25 октября, 19:14

13-я минута. Печенин по левой бровке продвинулся и вырезал передачу на ход Рахмановичу, но Тороп на выходе его опередил.

25 октября, 19:13

12-я минута. Есть первый удар по воротам! Кисляк выкатил мяч Облякову, Иван пробил из-за штрафной, но сильно выше ворот.

25 октября, 19:11

10-я минута. Рахманович в верховой борьбе здорово сыграл в своей штрафной, не дав Алеррандро сыграть после подачи Кругового.

25 октября, 19:10

9-я минута. Глебов залетал в штрафную под заброс от Кисляка, но защитники не дали ему принять мяч и пробить.

25 октября, 19:08

7-я минута. Мойзес с фланга простреливал в штрафную — и тут защита начеку.

25 октября, 19:06

5-я минута. Обляков забрасывал мяч в штрафную, но защитники самарцев выносят его.

25 октября, 19:05

4-я минута. ЦСКА контролирует мяч с первых же минут. Но пока обострений в штрафную нет.

25 октября, 19:04

2-я минута. Ахметов сразу желтую карточку получил — по лицу он попал сопернику в верховой борьбе.

25 октября, 19:02

Первый тайм

1-я минута. Начинается матч! «Крылья» начинают с центра поля. Они сегодня в бело-синей форме. ЦСКА — в красно-синей.

25 октября, 17:56

Состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахматов.

25 октября, 17:55

Состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.

24 октября, 21:45

ЦСКА — «Крылья Советов»: потери

У ЦСКА к предстоящей игре должен восстановиться Игорь Акинфеев, получивший травму в дерби со «Спартаком». Травмированными остаются Тамерлан Мусаев, Матеус Алвеш и Рамиро Ди Лусиано.

«Крылья Советов» не смогут рассчитывать на травмированных Максима Витюгова, Томаса Галдамеса и Никиту Кокарева.

24 октября, 21:40

ЦСКА — «Крылья Советов»: история противостояния

«Крылья Советов» не выигрывают у ЦСКА на протяжении 9 матчей. Последний раз самарцы побеждали армейцев в чемпионате 14 июля 2019 года.

Всего же команды провели 66 очных матчей, в которых ЦСКА одержал 37 побед, 14 раз выигрывали «Крылья Советов» и 15 игр завершились вничью.

24 октября, 21:35

ЦСКА — «Крылья Советов»: турнирное положение

После крупного поражения от «Локомотива» в прошлом туре армейцы с 24 очками опустились на третье место в таблице. Сзади подпирают «Зенит» и «Балтика», отстающие всего на одно очко. Впереди — оторвавшиеся на 2 очка «Локомотив» и «Краснодар».

«Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место в таблице. Самарцы не побеждают уже 4 матча подряд, в которых они трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Более того, на днях «Крылья» крупно проиграли в FONBET Кубке России московскому «Динамо» (0:4).

24 октября, 21:30

Где смотреть матч ЦСКА — «Крылья Советов»

В прямом эфире игру ЦСКА — «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:55. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

24 октября, 21:25

Где сыграют ЦСКА и «Крылья Советов»

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» начнется в 19:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Встречу обслужит арбитр Егор Егоров.

24 октября, 21:20

Всем привет! В 13-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи. Присоединяйтесь!

  • Борис Игоревич

    Всех КС -с Победой ! Однако , за позор с Локо еще долго отмазываться.. Но ничо -злее будем. ЦВБП !!

    25.10.2025

  • Tokhir

    Удачи Куйбышеву!

    25.10.2025