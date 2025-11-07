«Динамо» дома проиграло «Акрону»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» — «Акрон»: турнирное положение команд

Команда Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ одержала всего 4 победы: над «Крыльями Советов» (3:2), над «Оренбургом» (3:1), над «Пари НН» (3:0) и «Ростовом» (1:0). От призовой тройки бело-голубых отделяет 12 очков в таблице.

«Акрон» Заура Тедеева расположился недалеко от московского клуба — 10-е место в таблице и 15 очков. В этом сезоне РПЛ клуб из Самарской области одержал всего три победы — над «Ростовом» и «Пари НН» с одинаковым счетом (1:0), а также команде удалось разгромить «Сочи» (4:0).