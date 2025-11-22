Live
Сегодня, 08:00
Соперники провели семь официальных матчей. Первые четыре прошли в Кубке, следующие три — в чемпионате. Москвичи одержали шесть побед подряд (одну из них в серии пенальти), но игра первого круга этого чемпионата завершилась победой махачкалинской команды со счетом 1:0.
В этом сезоне команда Хасанби Биджиева ни разу не выиграла на выезде, а с учетом прошлого сезона неудачная серия насчитывает уже десять матчей. Мяч, забитый «Ростову» (1:1), прервал сухую серию, продолжавшуюся почти четыре месяца. До этого команда уступила «Балтике» (0:2), «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:4) и «Пари НН» (0:2). По итогам первого круга махачкалинская команда заняла 13-е место.
У команды 5-матчевая безвыигрышная серия, а последняя домашняя победа состоялась ровно три месяца назад — 23 августа со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Финиш первого круга бело-голубые явно провалили. Поражения от «Локомотива» (3:5), «Зенита» (1:2) и «Акрона» (1:2), а также ничьи в играх против «Ахмата» (2:2) и «Рубина» (0:0) отбросили «Динамо» на 10-е место. И это худший результат за пять лет.
В понедельник с поста главного тренера команды ушел Валерий Карпин. Пытаться исправить положение будет Ролан Гусев.
Встречу москвичей и махачкалинцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Ролана Гусева и Хасанби Биджиева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
22.11.2025