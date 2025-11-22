Результаты московского «Динамо» в последних матчах РПЛ

У команды 5-матчевая безвыигрышная серия, а последняя домашняя победа состоялась ровно три месяца назад — 23 августа со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Финиш первого круга бело-голубые явно провалили. Поражения от «Локомотива» (3:5), «Зенита» (1:2) и «Акрона» (1:2), а также ничьи в играх против «Ахмата» (2:2) и «Рубина» (0:0) отбросили «Динамо» на 10-е место. И это худший результат за пять лет.

В понедельник с поста главного тренера команды ушел Валерий Карпин. Пытаться исправить положение будет Ролан Гусев.