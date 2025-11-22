Видео
Live

Live

Сегодня, 08:00

«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 16-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
22 ноября, 23:15

«Динамо» примет махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

22 ноября, 23:10

«Динамо» — «Динамо» Мх: личные встречи

Соперники провели семь официальных матчей. Первые четыре прошли в Кубке, следующие три — в чемпионате. Москвичи одержали шесть побед подряд (одну из них в серии пенальти), но игра первого круга этого чемпионата завершилась победой махачкалинской команды со счетом 1:0.

22 ноября, 23:05

Результаты махачкалинского «Динамо» в последних матчах РПЛ

В этом сезоне команда Хасанби Биджиева ни разу не выиграла на выезде, а с учетом прошлого сезона неудачная серия насчитывает уже десять матчей. Мяч, забитый «Ростову» (1:1), прервал сухую серию, продолжавшуюся почти четыре месяца. До этого команда уступила «Балтике» (0:2), «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:4) и «Пари НН» (0:2). По итогам первого круга махачкалинская команда заняла 13-е место.

22 ноября, 23:00

Результаты московского «Динамо» в последних матчах РПЛ

У команды 5-матчевая безвыигрышная серия, а последняя домашняя победа состоялась ровно три месяца назад — 23 августа со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Финиш первого круга бело-голубые явно провалили. Поражения от «Локомотива» (3:5), «Зенита» (1:2) и «Акрона» (1:2), а также ничьи в играх против «Ахмата» (2:2) и «Рубина» (0:0) отбросили «Динамо» на 10-е место. И это худший результат за пять лет.

В понедельник с поста главного тренера команды ушел Валерий Карпин. Пытаться исправить положение будет Ролан Гусев.

22 ноября, 22:55

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Встречу москвичей и махачкалинцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

22 ноября, 22:50

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Матч команд Ролана Гусева и Хасанби Биджиева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

22 ноября, 22:45

Всем привет!

В 16-м туре РПЛ московское «Динамо» сыграет против махачкалинского «Динамо». «СЭ» будет внимательно следить за этим матчем. Присоединяйтесь!

