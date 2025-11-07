Динамо» Мх — ЦСКА: турнирное положение команд

Победа над прямым конкурентом — «Крыльями Советов» (2:0) — в прошлом туре чемпионата позволила подопечным Хасанби Биджиева покинуть зону стыковых матчей. Победа стала всего лишь третьей в текущем сезоне. И как и две предыдущие была одержана на своем поле. Домашние матчи «Динамо» проводит гораздо лучше, чем гостевые — в семи поединках набрано 12 очков, а единственной командой, сумевшей увезти победу из Махачкалы, стал действующий чемпион страны — «Краснодар».

ЦСКА подобрался к экватору турнира, имея в копилке 30 очков, что позволяет расположиться на второй строчке в турнирной таблице с отставанием от лидера всего на два балла. После разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) в столичном дерби армейцы сумели собраться и выдали серию из двух «сухих» побед. Последний раз подобное произошло в августе прошлого года, а более длительная серия датирована апрелем 2023 года. Примечательно, что ворота на замке держит не основной голкипер ЦСКА.