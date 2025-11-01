«Краснодар» удержал победу над «Спартаком» после удалений Кордобы и Дугласа Аугусту: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

90+5-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в домашнем матче 14-го тура РПЛ переиграли «Спартак» со счетом 2:1. По мячу у «быков» забили Александр Черников и Джон Кордоба. Колумбиец в концовке получил красную карточку за два фола на Руслане Литвинове. После этого красно-белые отыграли один мяч стараниями Ливая Гарсии. А затем еще и Дуглас Аугусто был удален за два «горчичника».

«Краснодар» набрал 32 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Спартака» — 22 очка и шестая позиция.