«Краснодар» удержал победу над «Спартаком» после удалений Кордобы и Дугласа Аугусту: онлайн-трансляция матча РПЛ

2 ноября, 21:30
В следующем туре «Краснодар» 9 ноября в гостях сыграет с «Балтикой», а «Спартак» в этот день на выезде встретится с «Ахматом».
90+5-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Краснодара» в домашнем матче 14-го тура РПЛ переиграли «Спартак» со счетом 2:1. По мячу у «быков» забили Александр Черников и Джон Кордоба. Колумбиец в концовке получил красную карточку за два фола на Руслане Литвинове. После этого красно-белые отыграли один мяч стараниями Ливая Гарсии. А затем еще и Дуглас Аугусто был удален за два «горчичника».
«Краснодар» набрал 32 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Спартака» — 22 очка и шестая позиция.
90+7-я минута. Затяжная атака гостей после стандарта. Была возможность у Угальде пробить из опасного положения, но он ее упустил. Потом уже Агкацев показал реакцию.
90+6-я минута. Их осталось девять. Речь о хозяевах. Аугусто отмахнулся и получил вторую желтую за матч.
90+5-я минута. В обводку пошел Перрен в чужой штрафной — безуспешно, но драгоценные секунды выиграны.
90+4-я минута. Лучшая оборона — это атака. Перрен заработал далеко не лишний для хозяев угловой.
90+3-я минута. Пять минут было добавлено ко второму тайму. Красно-белые нагнетают давление на ворота Агкацева.
90-я минута. ГООООЛ! 2:1. Гарсия отыграл один мяч. Интрига жива! Барко закинул мяч в штрафную, а Гарсия пробил головой.
89-я минута. Удар в касание по мячу нанес Зобнин из штрафной — неточно. Есть еще время у гостей на подвиги.
88-я минута. Вторую желтую карточку получил Кордоба за вторую отмашку на Литвинове. Это красная карточка!
87-я минута. Перрен устремлялся в контратаку, но его сумел настичь Зобнин. Опасный выпад у француза сорвался.
86-я минута. 33 000 зрителей присутствуют сегодня на матче в Краснодаре. Хорошая посещаемость для поздней осени.
85-я минута. Кордоба за грубую игру локтем получил желтую карточку. Литвинову досталось.
84-я минута. Попытка проникающего паса на Угальде — не проходит. Двое опекунов следят за форвардом.
83-я минута. Жедсон в атаке сфолил на свежем Пальцеве. Время и без того работает на хозяев, так спартаковцы еще и фолят.
80-я минута. Зобнин и Бонгонда вышли на замену у гостей. Игру покинули Денисов и Умяров.
79-я минута. Вроде бы неплохой ввод мяча из аута, но Угальде в чужой штрафной за мяч не зацепился.
78-я минута. Кордоба подтолкнул в спину Литвинова. Карточки нет, хотя колумбиец сыграл очевидно грубо.
76-я минута. Маркиньос закидывал мяч за шиворот Агкацеву — кончиками пальцев вратарь дотянулся до мяча.
74-я минута. Коста сфолил на Угальде и получил желтую карточку. Первое предупреждение для хозяев.
73-я минута. Штанга сыграла за Максименко. Это Кордоба в чужой штрафной изловчился — развернулся и пробил.
72-я минута. Замены у хозяев. Игру покинули Сперцян и Са. Появились Джованни Гонсалес и Никита Кривцов.
70-я минута. Литвинов близ своей штрафной подарил мяч Батчи, тот воздержался от быстрой атаки. Счет позволяет южанам действовать позиционно.
67-я минута. Барко исполнил стандарт — воздух снял Тормена. Южане на намерены сегодня пропускать.
66-я минута. Денисов закидывал мяч в чужую штрафную — Угальде не добрался. Агкацев в своей площади контролирует ситуацию.
65-я минута. Оласа на собственной половине поля не дал разогнаться тому же Солари. Аут в пользу москвичей.
64-я минута. Солари сфолил на чужой половине поля. У него ведь желтая карточка уже была. Пожалел Левников спартаковца.
63-я минута. Интенсивно забегали креативные игроки у спартаковцев. Что ж они раньше так не двигались!
61-я минута. Когда казалось, что красно-белые перехватывают инициативу, случился второй мяч хозяев. Это футбол!
59-я минута. ГОООЛ! 2:0. Сперцян попал в перекладину, а Кордоба подобрал и пробил куда прицельнее. Гол — результат прессинга в чужой штрафной. Безобразно действовала защита гостей и Максименко.
57-я минута. Рука, действительно, была у Литвинова. Левников показал, что нужно продолжать игру — рука была внизу.
56-я минута. Кордоба показывает Левникову, что мяч попал в руку кому-то из гостей в штрафной площади.
54-я минута. И еще одна темповая атака гостей. Солари справа простреливал низом — Угальде до мяча не добрался, добивание Барко — выше цели.
53-я минута. Едва ли не первая атака гостей после перерыва. Солари бил из штрафной — Агкацев не без труда перевел мяч на угловой.
52-я минута. Через себя пытался пробить Кордоба в чужой штрафной, но перед этим сфолил на Денисове, посчитал судья.
51-я минута. Максименко перевел мяч на угловой из-под перекладины после удара Черникова!
50-я минута. Максименко плохо вбросил мяч на Дмитриева — тут же хозяева мяч отобрали.
49-я минута. Оласа на бровке после подката Дмитриева. Левников показывает, что фола не было.
48-я минута. Хороший контроль мяча у южан в дебюте второго тайма. Жедсон на собственной половине поля сфолил на Аугусто.
47-я минута. Состав у хозяев после перерыва не изменился. Еще бы, ведь игра команде Мусаева давалась.
46-я минута. Возобновился матч в Краснодаре. Впереди второй тайм. У гостей вышел Маркиньос, игру покинул Мартинс.
45+3-я минута. Окончен первый тайм в Краснодаре, где хозяева ведут — 1:0. Счет по игре. «Быки» действуют острее, попадали в каркас ворот, в том числе в голевой атаке. Единственный мяч на счету Александра Черникова. У «Спартака», по сути, моментов нет.
45+2-я минута. Игра возобновилась. Батчи вернулся на поле. Спартаковцы отбились после стандарта.
45+1-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму. Медики на поле, оказывают помощь Батчи.
45-я минута. Батчи корчится от боли на бровке. Литвинову предъявили предупреждение за фол.
44-я минута. Угловым отметились гости. Дмитриев простреливал после розыгрыша — оборона играет внимательно.
43-я минута. Дмитриев слева смещался к центру, ударил — после рикошета мяч оказался в руках Агкацева.
42-я минута. Мартинс поспорил с лайнсменом по поводу аута. Тут и до карточки недалеко.
41-я минута. Фол в атаке зафиксировали у хозяев после подачи стандарта. Отбились спартаковцы.
40-я минута. Ву схлопотал-таки желтую карточку на Кордобе. Видимо, по совокупности фолов.
39-я минута. Маркиньос отправился разминаться. Видимо, замена на второй тайм готовится.
38-я минута. Кордоба разобрался в центре поля с Литвиновым, но далее у гостей сработала подстраховка. Мяч у спартаковцев.
37-я минута. Вновь подача Барко слева — Солари спешил замкнуть, но до мяча не добрался.
35-я минута. Игра, возможно, хозяевам и дается, но преимущество в счете минимальное. Контратаку организовали гости стараниями Барко и Угальде — до удара дело не дошло.
34-я минута. Следом еще один аут, который заработал Кордоба. Улыбается Джон. Его команде игра дается.
33-я минута. Умяров на подступах к своей штрафной перехватил мяч после паса пяткой Сперцяна.
32-я минута. Мартинс справа пролез по бровке, сделал подачу — мяч улетел за пределы поля. Удар от ворот выполнит Агкацев.
31-я минута. Ву не в первый раз придержал за футболку Кордобу. Джон этим очень недоволен.
30-я минута. Мартинсу досталось но ногам от Дугласа Аугусто. Очень много мелких нарушений правил.
29-я минута. Оласа сделал подачу с угла поля — фол со стороны хозяев зафиксировал рефери. Черников придержал Ву.
28-я минута. Сперцян пробил со стандарта, попал в стенку — мяч устремился за лицевую. Вновь угловой.
23-я минута. Мартинс схлопотал желтую карточку за фол в атаке и последовавший удар после свистка. К слову, мяч оказался в воротах.
22-я минута. Крестовина сыграла за Максименко после удара головой Кордобы. Стандарт едва не обернулся второй бедой для гостей.
21-я минута. На кураже атакуют южане. Батчи бил с подбора, с линии штрафной, мяч после рикошета разминулся со створом. Угловой будет.
18-я минута. ГОООЛ! 1:0. Черников принимает поздравления. Са слева прострелил, Оласа попал в штангу, а Черников преуспел на добивании.
18-я минута. Агкацев размялся на выходе, выйдя из штрафной площади — и оказался первым на мяче.
17-я минута. То ли бил, то ли делал скидку головой на дальнюю штангу Коста — Кордоба не дотянулся. Мимо створа пролетел мяч.
16-я минута. Кордоба пробил через себя в чужой штрафной — попал в соперника, Батчи добивал следом — заработал угловой.
15-я минута. Ву придержал за футболку Кордобу. Это фол на половине поля гостей. Джон требовал карточку, но Левников ее не достал.
14-я минута. Солари и Денисов столкнулись друг с другом близ углового флага, причем в атаке.
13-я минута. Красно-белые теперь заработали право на стандарт. Барко исполнил — мяч задержался в штрафной хозяев, после чего лайнсмен зафиксировал офсайд.
12-я минута. Левников огласил вердикт: Кордоба находился во вне игры. ВАР достаточно быстро разобрался в ситуации.
11-я минута. ВАР вступил в игру. Есть подозрение, что нога Кордобы в момент подачи была в офсайде.
10-я минута. ГОООЛ! 1:0. Сперцян сделал подачу со стандарта, а Кордоба замкнул головой. Максименко был бессилен.
9-я минута. Позиционная атака южан. По ногам досталось Сперцяну. Фол недалеко от угла штрафной площади.
8-я минута. Петров справа делал прострел — Умяров потерял равновесие, Кордоба до мяча не дотянулся, однако Мартинс до мяча добрался и вынес его подальше в поле.
7-я минута. Угальде впереди отобрал мяч у Виктора Са, ударил с метров 25-ти — в створ не попал.
6-я минута. Мартинс разрядил обстановку в своей штрафной, выбив из нее мяч после стандарта Сперцяна.
5-я минута. Кордоба впереди за мяч зацепился, сделал пас на Сперцяна, которого сбил Денисов. И тут без предупреждения.
4-я минута. Грязный подкат в исполнении Черникова под Денисова. О карточке речь не идет.
4-я минута. Красно-белые продолжают владеть территорией. Вторым номером действуют южане.
3-я минута. Справа в штрафную проник Солари, но Черников его в рамках правил из площади выдавил.
2-я минута. Хорошие скорости в дебюте. Агкацев уже сделал одно ускорение, завладев мячом после заброса из глубины.
1-я минута. Поехали! Игра в Краснодаре началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором спартаковцы добирались до арены в Краснодаре. Никто из футболистов не пострадал, сообщили в пресс-службе московского клуба.
Выбор Деяна Станковича: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Гузиев, Рябчук, Хлусевич, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.
Выбор Мурада Мусаева на игру: Агкацев, Коста, Тормена, Оласа, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.
Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Сантос, Перрен.
У южан травмированы защитник Жубал и хавбек Мозес Кобнан, у москвичей — защитник Срджан Бабич.
Отличительная черта последних очных матчей соперников — бескомпромиссность. В последний раз они сыграли вничью 3 марта 2019-го — 1:1.
В 2024 году в РПЛ команды провели три матча — две победы у «Спартака» (1:0 дома, 3:0 в гостях) и один раз выиграл «Краснодар» (3:0 в гостях).
В начале октября у красно-белых были поражение от ЦСКА (2:3) и ничья с «Ростовом» (1:1). Неделю назад команда Станковича дома обыграла «Оренбург» (1:0).
«Быки» в конце сентября потеряли очки в матчах с «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (0:0). После этого команда Мусаева обыграла «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0).
Встречу «быков» с красно-белыми в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Мурада Мусаева и Деяна Станковича состоится в воскресенье, 2 ноября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.