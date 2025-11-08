«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Live
9 ноября, 15:00
90+8. Все, звучит финальный свисток! «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом»! Питерцы не смогли победить в Самаре, но продлили свою беспроигрышную серию. Как и «Крылья» свою — только безвыигрышную. Но очевидно, что для хозяев такой результат можно оценивать как положительный. А вот «Зенит» упустил возможность подтянуться к «Краснодару» и ЦСКА.
90+6. Сутормин прорывается по флангу и подает во вратарскую, но там никого из партнеров не оказалось.
90+5. Сбегали в быструю атаку самарцы, но Печенин и Сутормин чуть затянули с решением и позволили защите «Зенита» вернуться.
90+4. Эракович с левой ноги пробил по летящему мячу метров с 15 — выше дальнего верхнего угла.
90+2. Вместо Вендела выходит Лусиано. Семак усилил атаку на самую концовку под возможный навал на ворота «Крыльев».
90+1. Спешит «Зенит», торопится. Время еще есть. И замена одна еще тоже есть. Лусиано на бровке стоит уже.
90-я минута. Добавленное время пошло. 8 минут Карасев накинул ко второму тайму. Компенсировал за два тайма сразу.
89-я минута. А теперь стреляет с левого фланга атаки Баньянц — рядом с дальней штангой мяч пролетает!
85-я минута. Олейников получил повреждение. Врачи ему помощь оказывают. И, кажется, Сутормин выйдет на концовку вместо него.
84-я минута. Бабкин прорвался по правому флангу, зарулил в штрафную, но в борьбе с Венделом все-таки чуток нарушил правила.
82-я минута. Снова Олейников прорывался к чужим воротам и пробил-таки со входа в штрафную, но Эракович принял удар на себя.
81-я минута. Игнатенко выскочил один на один, но не пробил Адамова. Но там офсайд был у самарского нападающего.
78-я минута. Пытается «Зенит» усилить давление на ворота самарцев, но хозяева пока грамотно обороняются.
77-я минута. Мантуан получил мяч на левом фланге атаки и пробил в ближний угол — Рассказов подставился под удар.
74-я минута. Еще одна остановка из-за повреждения. Ахметову досталось. Но вроде бы продолжит он игру.
73-я минута. Луис Энрике на дриблинге ушел от двоих соперников, но третьего уже не обыграл. Скатываются на индивидуальные действия питерцы.
70-я минута. Как-то немного успокоилась игра. А до окончания основного времени осталось всего 20 минут. «Зениту» надо что-то делать.
69-я минута. Возобновилась игра, и сразу подача Луиса Энрике на Соболева закончилась ударом головой — Песьяков в прыжке ловит.
68-я минута. Затягивается пауза с оказанием помощи Евгеньеву. Как бы и ему замена не потребовалась.
67-я минута. Евгеньев получил от Соболева по лицу в пылу борьбы. И не может пока подняться. Медики бегут на поле.
65-я минута. Марин мог выскочить один на один после паса на ход, но Барриос здорово его опередил, сыграв роль последнего защитника.
63-я минута. Хозяева ответили быстрой атакой и прострелом Олейникова, но Марин не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть.
62-я минута. И сразу же Эракович вступает в игру в своей штрафной, снимая мяч с верха после подачи с фланга.
61-я минута. И двойная замена у питерцев. Вместо Нино вышел Эракович, и заодно Соболев появился вместо Луиса Энрике.
60-я минута. У Нино повреждение. И он прихрамывает даже. Похоже, вынужденная замена «Зениту» потребуется.
58-я минута. Марин! Красиво исполнял с правого края вратарской под перекладину — мяч пикировал вниз, но Адамов дотянулся до него.
57-я минута. Проверяли гол на предмет офсайда, но в итоге никаких нарушений не усмотрели.
56-я минута. ГОООЛ! «Зенит» уже отыгрался! Глушенков со штрафного подавал в штрафную, но мяч, кажется, никого так и не задев, влетел в дальний угол.
54-я минута. Штрафной зарабатывает «Зенит» на правом фланге. Снова Глушенков у мяча.
52-я минута. Жерсон «горчичник» получил за грубую игру против Марина. Эмоционируют игроки «Зенита».
50-я минута. ГООООЛ! Марин подал в штрафную, Евгеньев пытался с ходу пробить, но нога неудачно скользнула по мячу. А Констанца был более расторопным и протолкнул мяч в сетку — 1:0!
48-я минута. Марина откровенно прихватили на правом фланге, штрафной будет под подачу.
46-я минута. Возвращаемся на поле и ждем голов. Второй тайм начался. У «Зенита» Горшков вышел вместо Алипа.
45-я минута. И ничего не стал добавлять Карасев. Первый тайм завершен, команды отправляются в раздевалки.
43-я минута. Нино подтолкнул в штрафной Рассказова, и трибуны сразу недоволььно свистят. Карасев был рядом, но свисток не дал.
42-я минута. Угловой заработали «Крылья», Костанца скидывал головой под удар Олейникову, но Нино успел к мячу чуть раньше.
40-я минута. Самарцы заработали штрафной, пошла подача во вратарскую, но в защите «Зенит» пока четко действует на «втором этаже».
38-я минута. Костанца попал по ноге Алипу. Штрафной с левого фланга «Зенит» будет подавать.
36-я минута. «Зенит» снова забрал мяч и пытается придумать обостряющий вариант продолжения атаки.
35-я минута. Печенин на дриблинге дотащил мяч до лицевой и выдал пас во вратарскую, а там оказался вернувшийся на подмогу обороне Педро.
33-я минута. Луис Энрике не смог побороться за верховой мяч — Песьяков был первый на мяче.
32-я минута. Адиев постоянно стоит у бровки и что-то громко подсказывает своим подопечным. Очень он вовлечен в игру.
30-я минута. Полчаса позади. «Зенит» пытается активничать, но самарцы уже смогли подстроиться под соперника.
28-я минута. Жедсон получил по ногам шипами в борьбе с Бабкиным. Штрафной в пользу «Зенита».
27-я минута. В целом более-менее равная игра сейчас. Но небольшой перевес по владению все-таки есть у «Зенита».
25-я минута. И еще пара навесов после углового у ворот «Крыльев», но снова защита легко выносит мяч.
24-я минута. Глушенкову по ноге прилетело на фланге, сам же он подал штрафной, но защита начеку.
22-я минута. Оживились хозяева, смелее пошли вперед. И игра потихоньку начинает раскрываться.
21-я минута. Луис Энрике после скидки от Педро пытался подставить ногу на ближней штанге, но немного не дотянулся.
19-я минута. Полетал мяч по штрафной «Зенита», Олейников в итоге нанес удар метров с 10, но попал в защитника.
18-я минута. А вот и момент у самарцев! Мерин открылся на краю вратарской под пас на ход и пробил в ближний — Адамов отбил.
17-я минута. А теперь уже «Крылья» держат мяч, стараясь потихоньку продвинуться к чужим воротам.
15-я минута. Тотальное территориальное преимущество у «Зенита» сейчас. На половине поля самарцев все, кроме голкипера питерцев Адамова.
14-я минута. Костанца за срыв атаки получил карточку. Карасев сегодня церемониться не намерен.
13-я минута. Все ощутимее преимущество «Зенита». А самарцы, кажется, согласны играть вторым номером и ждать своего шанса на контратаку.
11-я минута. Глушенков после прохода по флангу откатил мяч на Педро, тот пяткой отдал на Жерсона, и бразилец из-за штрафной хлестко пробил низом — Песьяков в прыжке отбил.
10-я минута. Продолжает контролировать мяч «Зенит». Но пока без острых моментов у ворот хозяев.
8-я минута. Педро пытался пробить после заброса в штрафную, но Ахметов успел ему помешать.
7-я минута. Мантуан после стенки с Глушенковым забежал с правого фланга в штрафную, но пас в район 11-метровой отметки не прошел.
5-я минута. Глушенков подал на дальнюю штангу, где Луис Энрике с левой в касание пробил — над перекладиной.
4-я минута. А мяч пока ожидаемо контролирует «Зенит». Питерцы перевели игру на чужую половину поля и уже заработали первый угловой.
3-я минута. Жерсону досталось по ногам от Костанцы. Рьяно начали самарцы и жестко идут в прессинг.
1-й тайм. Поехали! Прозвучал стартовый свисток, «Зенит» начал с центра поля.
«Зенит»: Адамов, Алип, Дркушич, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Жерсон, Глушенков, Педро.
Запасные: Кержаков, Латышонок, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Соболев, Лусиано.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Евгеньев, Лепский, Чернов, Рассказов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Марин.
Запасные: Фролов, Кокарев, Божин, Витюгов, Сутормин, Рахманович, Баньяц, Савельев, Гайч, Игнатенко.
У «Крыльев Советов» травмированы голкипер Никита Кокарев, защитники Доминик Ороз и Томас Гальдамес и нападающий Вадим Раков. «Зениту» по состоянию здоровья не помогут нападающий Матео Кассьерра, защитник Дуглас Сантос и вратарь Богдан Москвичев.
Последний матч соперников прошел в Санкт-Петербурге 1 декабря 2024 года и завершился победой волжан со счетом 3:2. До этой встречи «Крылья» не обыгрывали «Зенит» более двух лет — шесть поражений и одна ничья.
Петербургский клуб этой осенью не проигрывает — пять побед при двух ничьих. Команда Семака выиграла в трех последних турах — у «Сочи» (3:0), московского «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:0).
Команда Адиева идет в чемпионате на серии из шести матчей без побед — поражения от «Спартака» (1:2), московского «Динамо» (2:3), «Рубина» (0:2), ЦСКА (0:1) и махачкалинского «Динамо» (0:2), а также ничья с «Оренбургом» (1:1).
С 5 по 7 ноября в Самаре проходил форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого на стадионе состоялось множество мероприятий. Среди них не только заседания, лекции и встречи, но и активная программа, часть которой состоялась прямо на поле. Поэтому газон арены пришел в неприглядный вид.
В пятницу комиссия РПЛ провела детальную проверку поля. Директор по инфраструктуре и безопасности лиги Игорь Коновалов констатировал: качественные характеристики футбольного газона соответствуют стандартам, игра пройдет в Самаре в назначенное время.
Встречу самарского и петербургского клуба в прямом эфире покажет платный канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Магомеда Адиева и Сергея Семака состоится в воскресенье, 9 ноября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.
