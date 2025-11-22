Видео
Сегодня, 10:30

«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 16-го тура чемпионата России.

22 ноября, 23:50

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в матче 16-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

22 ноября, 23:45

«Локомотив» — «Краснодар»: потери

Москвичам из-за перебора желтых карточек не поможет полузащитник Дмитрий Баринов. Должен был восстановиться после травмы нападающий Дмитрий Воробьев.

У «Краснодаре» проблемы со здоровьем у защитника Сергея Петрова и полузащитника Мозеса Кобнана.

22 ноября, 23:40

«Локомотив» — «Краснодар»: последние личные встречи

В пяти последних матчах москвичи и краснодарцы выиграли по разу при трех ничьих. Тенденция этих встреч — хозяева не победили ни разу. В матче первого круга 26 июля в Краснодаре «Локо» выиграл со счетом 2:1. На дубль Алексея Батракова южане ответили голом Мозеса Кобнана.

22 ноября, 23:35

Результаты «Краснодара» в последних турах РПЛ

У «быков» серия из шести туров без поражений. Они обыграли «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Спартак» (2:1), а также сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Балтикой» (1:1).

22 ноября, 23:30

Результаты «Локомотива» в последних турах РПЛ

Команда Галактионова в 15-м туре дома обыграла «Оренбург» (1:0), перед этим потеряла очки в двух матчах — против «Акрона» (1:1) и «Зенита» (0:2). Поражение в Санкт-Петербурге стало первым для «Локомотива» в чемпионате.

22 ноября, 23:25

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар»

Встречу железнодорожников и «быков» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

22 ноября, 23:20

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Краснодар»

Матч команд Михаила Галактионова и Мурада Мусаева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 мск.

22 ноября, 23:15

Всем привет!

В матче 16-го тура премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Краснодар». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!