«Локомотив» — «Краснодар»: последние личные встречи

В пяти последних матчах москвичи и краснодарцы выиграли по разу при трех ничьих. Тенденция этих встреч — хозяева не победили ни разу. В матче первого круга 26 июля в Краснодаре «Локо» выиграл со счетом 2:1. На дубль Алексея Батракова южане ответили голом Мозеса Кобнана.