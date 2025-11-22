Live
Сегодня, 10:30
Москвичам из-за перебора желтых карточек не поможет полузащитник Дмитрий Баринов. Должен был восстановиться после травмы нападающий Дмитрий Воробьев.
У «Краснодаре» проблемы со здоровьем у защитника Сергея Петрова и полузащитника Мозеса Кобнана.
В пяти последних матчах москвичи и краснодарцы выиграли по разу при трех ничьих. Тенденция этих встреч — хозяева не победили ни разу. В матче первого круга 26 июля в Краснодаре «Локо» выиграл со счетом 2:1. На дубль Алексея Батракова южане ответили голом Мозеса Кобнана.
У «быков» серия из шести туров без поражений. Они обыграли «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Спартак» (2:1), а также сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) и «Балтикой» (1:1).
Команда Галактионова в 15-м туре дома обыграла «Оренбург» (1:0), перед этим потеряла очки в двух матчах — против «Акрона» (1:1) и «Зенита» (0:2). Поражение в Санкт-Петербурге стало первым для «Локомотива» в чемпионате.
Встречу железнодорожников и «быков» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Михаила Галактионова и Мурада Мусаева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 мск.