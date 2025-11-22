Live
Сегодня, 15:15
У волжан травмирован защитник Александр Эктов, а нападающий Хуан Боселли дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
У «Зенита» по состоянию здоровья не сыграют вратарь Богдан Москвичев, защитник Дуглас Сантос, а также форварды Матео Кассьерра и Вадим Шилов. Вингер Педро дисквалифицирован.
В истории российского футбола команды сыграли девять официальных матчей. У волжан лишь одна победа (1:0), которая была одержана еще 21 мая 2022 года. В остальных восьми играх побеждал «Зенит», в том числе в первом круге этого сезона — 2:0, по мячу забили Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.
У петербургской команды были победы над «Сочи» (3:0), московским «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) при выездных ничьих с «Акроном» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).
Волжане не выигрывают более двух месяцев — с 13 сентября и домашнего матча с «Оренбургом» (3:1). В семи предыдущих турах у команды Шпилевского поражения от «Ахмата» (1:2), «Спартака» (0:3), «Сочи» (1:2), «Акрона» (0:1) и ЦСКА (0:2), а также ничьи с «Балтикой» (0:0) и «Рубином» (0:0). Нижегородцы не забивают в четырех матчах подряд.
Встречу нижегородцев и петербуржцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Алексея Шпилевского и Сергея Семака состоится в воскресенье, 23 ноября, в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.
Alexander Zhukov
Интересно... насколько долго смогут хозяева сопротивляться Зениту... Если продержатся первый тайм - будут молодцы. Обычно все проигранные матчи у волжан получались после глупейших ошибок обороны.
22.11.2025