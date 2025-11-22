Результаты «Пари НН» в последних турах РПЛ

Волжане не выигрывают более двух месяцев — с 13 сентября и домашнего матча с «Оренбургом» (3:1). В семи предыдущих турах у команды Шпилевского поражения от «Ахмата» (1:2), «Спартака» (0:3), «Сочи» (1:2), «Акрона» (0:1) и ЦСКА (0:2), а также ничьи с «Балтикой» (0:0) и «Рубином» (0:0). Нижегородцы не забивают в четырех матчах подряд.