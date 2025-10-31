«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» — «Динамо»: личные встречи

В последний раз казанцы обыгрывали бело-голубых более четырех лет назад — 1 мая 2021-го «Рубин» дома победил в матче РПЛ со счетом 2:0. С тех пор москвичи не уступают — серия насчитывает девять матчей, семь из которых — официальные. Динамовцы выиграли восемь раз при одной ничьей.