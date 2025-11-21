«Спартак» — ЦСКА: последние личные встречи

Последние три с половиной года соперники встречаются только в чемпионате — в семи матчах у каждой из команд по две победы при трех ничьих.

Предыдущее дерби на «Лукойл Арене» состоялось 26 апреля — ЦСКА победил со счетом 2:1. На гол Эсекьеля Барко гости ответили результативными ударами Сауля Гуарирапы и Кристияна Бистровича.