Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

21 ноября, 17:15

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Московское дерби в 16-м туре чемпионата России.

Новое Ранее
21 ноября, 17:35

«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 16-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

21 ноября, 17:30

«Спартак» — ЦСКА: потери

Красно-белым из-за травмы не поможет защитник Срджан Бабич, а полузащитник Пабло Солари дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

У красно-синих травмированы защитники Джамалутдин Абдулкадыров и Рамиро Ди Лусиано. Под вопросом выход полузащитника Ивана Облякова, который получил повреждение в матче сборной России.

21 ноября, 17:25

«Спартак» — ЦСКА: последние личные встречи

Последние три с половиной года соперники встречаются только в чемпионате — в семи матчах у каждой из команд по две победы при трех ничьих.

Предыдущее дерби на «Лукойл Арене» состоялось 26 апреля — ЦСКА победил со счетом 2:1. На гол Эсекьеля Барко гости ответили результативными ударами Сауля Гуарирапы и Кристияна Бистровича.

21 ноября, 17:20

Результаты ЦСКА в последних турах РПЛ

У красно-синих за этот отрезок четыре победы и одно поражение. Команда Челестини крупно проиграла «Локомотиву» (0:3), победила «Спартак» (3:2), «Крылья Советов» (1:0), «Пари НН» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (1:0).

21 ноября, 17:15

Результаты «Спартака» в последних турах РПЛ

У красно-белых в пяти предыдущих турах две победы, два поражения и одна ничья. «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), и победил «Оренбург» (1:0) и «Ахмат» (2:1). После матча в Грозном пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович.

21 ноября, 17:10

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА

Встречу красно-белых и красно-синих в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

21 ноября, 17:05

Дата, место и время начала матча «Спартак» — ЦСКА

Матч команд Вадима Романова и Фабио Челестини состоится в субботу, 22 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.45 мск.

21 ноября, 17:00

Всем привет!

В матче 16-го тура Премьер-лиги сыграют «Спартак» и ЦСКА. «СЭ» будет подробно следить за московским дерби. Присоединяйтесь!