21 ноября, 17:15
Красно-белым из-за травмы не поможет защитник Срджан Бабич, а полузащитник Пабло Солари дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
У красно-синих травмированы защитники Джамалутдин Абдулкадыров и Рамиро Ди Лусиано. Под вопросом выход полузащитника Ивана Облякова, который получил повреждение в матче сборной России.
Последние три с половиной года соперники встречаются только в чемпионате — в семи матчах у каждой из команд по две победы при трех ничьих.
Предыдущее дерби на «Лукойл Арене» состоялось 26 апреля — ЦСКА победил со счетом 2:1. На гол Эсекьеля Барко гости ответили результативными ударами Сауля Гуарирапы и Кристияна Бистровича.
У красно-синих за этот отрезок четыре победы и одно поражение. Команда Челестини крупно проиграла «Локомотиву» (0:3), победила «Спартак» (3:2), «Крылья Советов» (1:0), «Пари НН» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (1:0).
У красно-белых в пяти предыдущих турах две победы, два поражения и одна ничья. «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), и победил «Оренбург» (1:0) и «Ахмат» (2:1). После матча в Грозном пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович.
Встречу красно-белых и красно-синих в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Вадима Романова и Фабио Челестини состоится в субботу, 22 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.45 мск.