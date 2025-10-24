Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

25 октября, 16:00

«Спартак» обыграл «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
25 октября, 16:00

«Спартак» победил «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург

25 октября, 16:08

А на этом всё! Спасибо, что следили за РПЛ с нами. До новых встреч!

25 октября, 16:04

Свой следующий матч в Премьер-Лиге «Спартак» проведёт на выезде в Краснодаре. Предстоит дать бой лидеру чемпионата — команде из одноимённого города с юга России. Матч пройдёт 2 ноября на «Озон Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по Москве. «Оренбург» тоже сыграет с южной командой. Подопечные Ильдара Ахметзянова примут дома «Сочи». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

25 октября, 16:00

«Спартак» с большим трудом побеждает «Оренбург»

Гол Угальде и минимальная победа «Спартака» на домашней арене над командой с нижней части турнирной таблицы. В первом тайме мяч от слова совсем не шёл в ворота у красно-белых. Во второй половине удалось реализовать свой шанс и не пропустить. +3 очка в копилку «Спартака», но есть над чем подумать перед выездом в Краснодар.

25 октября, 15:58

90+4-я минута. Навешивал Денисов на Жедсона в штрафную. Португальца опередил Овсянников, забрав мяч в руки.

25 октября, 15:56

90+2-я минута. Жёлтая карточка Ведерникову за фол возле своих ворот на Жедсоне.

25 октября, 15:55

90-я минута. К основному времени матча добавлено пять минут.

25 октября, 15:55

90-я минута. Ревазов получает жёлтую карточку за фол на Мартинсе.

25 октября, 15:53

89-я минута. «Оренбург» продолжительное время находился возле ворот Максименко. Ду Кейрос пытался пробить — попал в Зобнина. Далее мяч подхватил Камилов. Удар вышел неподготовленным и неточным.

25 октября, 15:52

87-я минута. Последняя замена в составе «Спартака». Вместо Солари на поле появился Зобнин.

25 октября, 15:48

83-я минута. Ещё одна опасная атака от оренбуржцев. Гузина в штрафной навешивал на Савельева. Нападающий гостей не смогу должным образом попасть по мячу и удар не получился.

25 октября, 15:46

82-я минута. Замены в составе обеих клубов: у «Оренбурга» вместо Квеквескири вышел Савельев. В составе «Спартака» рокировка — Угальде сменил Самошников.

25 октября, 15:45

80-я минута. Жедсон Фернандеш убежал от Ду Кейроса и пробил с левой из-за пределов штрафной. Получилось сильно и не точно.

25 октября, 15:43

78-я минута. Скоростная контратака от «Оренбурга». Камилов перехватил мяч в центре. Томпсон вблизи штрафной Максименко сделал передачу на Ду Кейроса. Бразилец пробил слабо и точно в руки Максименко.

25 октября, 15:40

75-я минута. На ровном месте подарил мяч «Спартак» «Оренбургу». Максименко, выбивая мяч, отдал его Томпсону. Хорди попытался пробить — не получилось. На добивании правила на Мартинсе нарушил Ду Кейрос.

25 октября, 15:37

73-я минута. Двойная замена от «Оренбурга»: Оганесян и Болотов поле покинули. Вместо них вышли Ду Кейрос и Ревазов.

25 октября, 15:35

70-я минута. Поспокойнее стала игра после забитого мяча от «Спартака». У гостей к этой минуте ни одного удара в створ.

25 октября, 15:32

Угальде забивает первый гол в матче

67-я минута. Гол! 1:0. Прострел от Денисова с фланга казалось уже ничем не закончится. Солари подхватил футбольный снаряд в чужой штрафной. Перевёл на Жедсона. Последний в касание на Угальде. Манфред с близкого расстояния прострелил в ворота «Оренбурга».

25 октября, 15:30

66-я минута. Гости продолжают держать оборону. Дмитриев с фланга простреливал низом на Солари. Аргентинца опередил Хотулёв, выбив мяч на угловой.

25 октября, 15:28

62-я минута. Замена в составе «Оребурга»: поле покинул Рыбчинский. На его место вышел Камилов.

25 октября, 15:26

60-я минута. Попытка атаковать флангом не сыграла на руку «Спартаку». Денисов прошел по краю, отлав неудачную передачу верхом. Ведерников повалил Даниила около своей штрафной. Нарушения правил зафиксировано не было.

25 октября, 15:21

57-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» не привела к должному результату. Прошёл по флангу к чужой штрафной Муфи. Марокканец отдал передачу Томпсону. Чилиец пожадничал и хотел пробить сам. Наиль Умяров не дал этого сделать.

25 октября, 15:19

55-я минута. Активен «Спартак» на чужой половине поля. На сей раз Ливай Гарсия пробил головой из-за пределов штрафной. Овсянников вновь вступает в игру, забирая мяч в руки.

25 октября, 15:18

53-я минута. Гарсия отдавал верхом передачу на Жедсона в штрафной. Овсянников опередил игроков «Спартака», выпрыгнув и забрав мяч в руки.

25 октября, 15:17

51-я минута. По горчичнику получили Дмитриев и Томпсон за толчок и эмоциональный стык.

25 октября, 15:15

50-я минута. Гарсия получил передачу на чужой половине поля и в стиле Роббена заходил по дуге под удар. Выстрел у игрока атаки красно-белых не получился.

25 октября, 15:13

48-я минута. Быстрая контратака «Спартака» едва не закончилась опасным моментом. Гарсия сделал передачу на Мартинса. Тот в свою очередь пасовал на ход Жедсону. Фернандеш попытался пробить, но потерял равновесие и упал в штрафной с мячом. На выручку пришёл Солари, но удар откровенно не получился.

25 октября, 15:10

Второй тайм стартовал

46-я минута. Тройная замена у «Спартака»: поле покинули Рябчук, Барко и Маркиньос. Вместо них на поле появились Гарсия, Дмитриев и Мартинс.

25 октября, 14:51

Нулевая ничья по итогам первого тайма в Москве

0:0. Пока не самая уверенная игра от «Оренбурга» в центре поля и в атаке. Много нереализованных моментов от «Спартака». Посмотрим, что получится исправить у команд во второй половине встречи.

25 октября, 14:50

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

25 октября, 14:48

43-я минута. Не самый удачный эпизод у хозяев в атаке. Позиционная атака могла завершиться ударом. Маркиньос боролся с Муфи за мяч в штрафной гостей. Однако, бразилец нарушил правила и на этом эпизод завершился.

25 октября, 14:44

40-я минута. Угальде с передачи Солари пррбивал сходу. На месте оказался Богдан Овсянников. Правда, после этой атаки главный арбитр зафиксировал офсайд.

25 октября, 14:41

36-я минута. Вновь неудача в атаке у московской команды. Угальде получил мяч, обыграл Чичинадзе и готовился пробить. Но на пути оказался Муфи. Марокканец мало того, что выбил мяч из под ног нападающего красно-белых, так ещё и заработал штрафной, оставив хозяев в этом моменте ни с чем.

25 октября, 14:39

33-я минута. Денисов вбрасывал мяч из аута в штрафную. На подборе первым оказался Умяров. Удар у Руслана явно не вышел — мяч, как легкая добыча, оказался в руках у Овсянникова.

25 октября, 14:36

31-я минута. Подача опять прошла с правого фланга у «Спартака». На сей раз от Солари. И ещё раз не туда.

25 октября, 14:34

29-я минута. И ёще момент в штрафной Овсянникова. В центре внимания вновь Денисов. Даниил подавал в штрафную с фланга. Ву, оказавшийся на позиции форварда пробил в створ. Попал француз в Чичинадзе. Были подозрения на игру рукой, однако они не подтвердились.

25 октября, 14:32

27-я минута. «Спартак» на кураже после отменённого гола. Денисов ушёл от двоих оппонентиов и пробил с фланга по воротам. Мяч пролетел не так далеко от ворот, но прошёл не в створ.

25 октября, 14:30

25-я минута. Гол забил Маркиньос, однако Рафаэль Шафеев его отменил! В борьбе с Муфи бразилец подыграл в чужой штрафной себе рукой.

25 октября, 14:27

23-я минута. Посоревновалсь в скорости Хотулёв и Солари. Защитник «Оренбурга» опередил аргентинца и успел выбить мяч за боковую, не дав тому уйти на угловой.

25 октября, 14:24

20-я минута. После розыгрыша углового красно-белые нашли ещё один момент. Солари пробил в створ во вратарской соперника. На месте оказался Ведерников, который не дал мячу пойти в створ. затем Данила ещё и верхом выбил мяч из своей штрафной.

25 октября, 14:21

17-я минута. Солари в одиночку хотел пройти оборону соперника. Аргентинец пробросил мяч между двумя игроками «Оренбурга». Но далее Квевкескири воспользользовался тем, что мяч был к нему ближе и выбил его на чужую половину поля.

25 октября, 14:17

13-я минута. «Оренбург» активно развивал атаку. Большими силами игроки в белом продвигались к воротам Максименко с помощью позиционных передач. Однако, Муфи в атаке нарушил правила, грубо сфолив на Рябчуке.

25 октября, 14:15

10-я минута. Ещё ближе «Спартак» к забитому мячу. Солари навешивал в самый центр штрафной Овсянникова. Угальде достал мяч, но пробил над перекладиной.

25 октября, 14:12

8-я минута. Первая попытка Оренбурга пробить в створ. После углового мяч подхватил Жезус. Отдал бразилец передачу на капитана Квеквескири. Ираклий попытался пробить в самый угол ворот. Мяч после не самого сильного выстрела оказался в руках у Максименко.

25 октября, 14:10

6-я минута. Первая опасная атака красно-белых. Денисов с фланга навешивал в штрафную Овсянникова. Мяч подхватил за предалами штрафной Рябчук и сразу пробил. Сильно, но неточно.

25 октября, 14:08

5-я минута. Команды пока привыкают друг к другу. Гости из Оренбурга играют открыто и пытаются как можно чаще выдвигаться в атаки. «Спартак» в этом компоненте тоже не отстаёт.

25 октября, 14:07

2-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» на первых минутах. Томпсон отдавал передачу на ход Рыбчинскому. Дмитрий отпустил мяч слишком далеко. Мяч у хозяев.

25 октября, 14:04

Матч стартовал

1-я минута. Рафаэль Шафеев даёт стартовый свисток. Игра «Спартак» — «Оренбург» началась

25 октября, 14:03

Минута молчания по поводу событий в «Лужниках» 1982-го года на «Открытие Арене» прямо сейчас.

25 октября, 13:57

+10 в Москве сегодня. Команды готовятся появиться на поле «Открытие Арены».

25 октября, 13:24

Гостей увидим в следующем составе

Ильдар Ахметзянов сделал выбор в пользу этих игроков: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.

25 октября, 13:20

Стартовый состав хозяев поля

«Спартак» выйдет на домашний матч с «Оренбургом» в следующем составе: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

24 октября, 17:50

«Спартак» — «Оренбург»: история встреч

В РПЛ команды пересекались друг с другом 12 раз, начиная с 2016 года. Красно-белые в этом противостоянии побеждали целых семь раз, четырежды победу одерживал «Оренбург». Один раз коллективы расписали мировую — 0:0 в мае 2024 года. Последние два противостояния в Премьер-лиге завершались со счетом 2:0 как в пользу московского, так и в пользу оренбургского клуба.

24 октября, 17:45

«Спартак» — «Оренбург»: турнирное положение команд

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ, имея в активе 19 очков в 12 матчах. Красно-белых опережает «Балтика» (23 очка), «Зенит» (23 очка), ЦСКА (24 очка) и лидеры чемпионата «Краснодар» и «Локомотив» (у обоих по 26 очков).

Одноименный клуб из Оренбурга расположился на 14-й строчке, имея в активе 8 очков. У команды Ильдара Ахметзянова всего одна победа за 12 сыгранных туров в Премьер-лиге — против «Акрона» (2:1).

24 октября, 17:40

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург»

В прямом эфире игру «Спартак» — «Оренбург» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

24 октября, 17:35

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Оренбург»

Встреча «Спартак» — «Оренбург» состоится в субботу, 25 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 14:00 по мск.

24 октября, 17:30

Всем привет!

В 13-м туре РПЛ «Спартак» примет «Оренбург». «СЭ» будет внимательно следить за матчем. Присоединяйтесь!

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он вроде Матвей!

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ты конебомж позорный!

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Молчи глор, нормальные болельщик Спартака всегда с командой, даже в трудную минуту!

    25.10.2025

  • FCSM

    Вы миллионы получаете суки и так не уважительно относитесь к своим болельщикам показывая такой анти-футбол :rage: Это не победа а это просто убожество и безнадёга. Уроды просто. Слов больше нет

    25.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Заголовок - песня.

    25.10.2025

  • Farid Sadekov

    Я давно не видел такого говнища в исполнении Спартака… редкая мерзость.

    25.10.2025

  • ngil

    Когда это Умяров стал Русланом?

    25.10.2025