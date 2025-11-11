«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Live
11 ноября, 19:45
«Спартак» объявил об отставке главного тренера команды Деяна Станковича. Собираем подробности и первую реакцию на решение руководства московского клуба.
На этом мы завершаем трансляцию, посвященную уходу Деяна Станковича из «Спартака». Кто станет следующим главным тренером красно-белых — следите по ленте новостей «СЭ». До встречи на футболе!
Комментатор Геннадий Орлов назвал Станковича самым скандальным наставником «Спартака» за последнее время.
«Но так, как Станкович себя вел по отношению ко всем — не может так себя вести тренер. Во всяком случае, из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он — самый скандальный. Он был нервный, а тренер должен быть самым спокойным в команде, должен всех успокаивать, а он наоборот всех возбуждал. И это все передавалось игрокам», — сказал Орлов «РБ-Спорт».
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал своевременным увольнение Деяна Станковича.
«Он сильно нервничал, срывался... Было видно, что скоро он уйдет. Наверное, лучше сделать это сейчас, когда еще есть шансы спасти сезон. Думаю, что новым тренером команды должен стать россиянин, идеально — спартаковец. Есть разные специалисты, которые могут это сделать, все мы знаем их имена. Но, повторюсь, решать руководству. Посмотрим, что они сделают», — сказал Гладилин «РБ Спорт».
Комментатор Константин Генич пожелал удачи своему однокласснику Вадиму Романову, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».
«Конечно же я поздравил Вадима Юрьевича с назначением исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Мне бы очень хотелось, чтобы в клубе дали ему возможность себя проявить и показать. Но что-то мне подсказывает, что за ближайшие 10 дней красно-белые уже окончательно с кем-то договорятся и может быть Романов исполняющим обязанности главного тренера будет всего-ничего. Может быть даже до дерби с ЦСКА не получится», — сказал Генич в интервью «РБ Спорт».
Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов полагает, что новым тренером «Спартака» мог бы стать Валерий Карпин из «Динамо».
«Это была бы хорошая история, если бы Карпин перешел в «Спартак». Болельщики бело-голубых явно недолюбливают своего тренера, он сам очевидно на грани нервного срыва, а для спартаковцев это был бы вообще отличный вариант», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что Станковичу нашли адекватную замену, поэтому серба и уволили из «Спартака».
«Думаю, что руководство клуба уже определилось с заменой. Полагаю, что объявят имя нового тренера уже сейчас или перед зимними сборами. Думаю, что придет иностранец, потому что многое зависит от мнения спортивного директора», — сказал Булыкин в интервью «РБ Спорт».
Болельщик «Спартака», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал основную причину увольнения Станковича.
«Станкович наделал ошибок, все время менял состав, и первые таймы у «Спартака» часто были провальные. Только в последней игре он оставил победный состав после предыдущего матча. А так он устраивал какую-то ротацию, непонятно, что искал. Думаю, это и стало причиной несыгранности, разброса в результатах. Подбирать же оптимальный состав не позволяет незнание своих игроков и незнание чужих игроков», — сказал Тарпищев в интервью РИА «Новости».
По информации «СЭ», руководство «Спартака» все еще не определилось с заменой Деяну Станковичу, несмотря на объявление об отставке серба. Клуб на сегодняшний день не имеет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что его устраивает работа в Испании и возвращаться в Россию он не хочет.
«Готов ли я возглавить «Спартак»? Нет, я не буду рассматривать этот вариант. Сейчас у меня есть работа в Спортивном институте Сантандера. Она мне нравится, не хочу менять ее. К тому же, я не тот человек, которого сейчас ищет «Спартак». Вряд ли кто-то в клубе вообще знает о моей работе», — сообщил Рианчо Sport24.
Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на уход Станковича.
«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов — орел. Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план «Ж» от Жданова», — сказала Салихова Sport24.
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов заявил, что Станковича не стоит жалеть из-за отставки.
«Станкович не женщина, чтобы его жалеть. Тут профессиональный спорт. Есть результат — тебя оставляют. Нет — выгоняют. Кулуарные разговоры всегда будут. Ты работаешь в «Спартаке», в команде, перед которой стоят большие задачи. К этому нужно спокойно относиться», — сказал Семшов в интервью РИА «Новости».
Бывший нападающий «Спартака», экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил о готовности тренировать красно-белых.
«Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Для меня возглавить «Спартак» было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков напомнил, что при Станковиче у красно-белых не было главного — трофеев.
«У Станковича был хороший период в прошлом сезоне, но сейчас результата нет. Сложно оценивать что-то другое, когда у команды такое положение в таблице. Если тренер не выигрывает, его увольняют. Ладно бы хоть какой-то трофей выиграл. У меня от Станковича осталось двоякое впечатление. Он сказал, что его не любят в России, хотя мне кажется, что к нему здесь относились хорошо. Сербы — наши братья, а он так выразился», — передает слова Глушакова Sport24.
Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.
Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.
Последний тренер-чемпион «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб.
«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»», — сказал Каррера «СЭ».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил с цирком увольнение Деяна Станковича.
«Проснулся посреди ночи в Китае и... Станковича уволили. Тренера «Спартака», после двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое», — написал Губерниев в телеграм-канале.
Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу следующего главного тренера красно-белых.
«Нужно позвать сильного, знающего наш футбол, тренера из РПЛ. Талалаев сейчас хорош в «Балтике», Черчесов в «Ахмате». У любого специалиста будет желание там работать. У меня тоже оно есть», — сказал Ташуев Sport24.
Также Александр Мостовой поделился мнением, кто должен возглавить команду после отставки Станковича.
«Мне без разницы. Иностранец или русский — не имеет значения. Главное, чтобы был футбольный человек!», — сказал Мостовой «СЭ».
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
«Запомнился — слишком громкое слово. Тренер как тренер, в «Спартаке» они каждые полгода меняются. Станкович приехал, деньги получил и уехал. Результата у него нет, футболисты особо не прогрессировали. Ничем он мне не запомнился», — передает слова Ташуева Sport24.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение Станковича.
«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» — сказал Мостовой «СЭ».
Константин Генич отреагировал на назначение Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».
«Ура!!! Вадим Юрьевич, удачи!!!» — написал комментатор в личном телеграм-канале.
Также Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил отставку Станковича.
«Результаты «Спартака» неудовлетворительные. Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. Любое увольнение, так же как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы «Спартак» стабилизировал игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин «СЭ».
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что красно-белым бы идеально подошел Лучано Спаллетти.
«Идеальный тренер для «Спартака»? Таких не существует. Тот, кого я считал идеальным кандидатом для «Спартака», уже занят. Я про Спаллетти. В других тренерах нет уверенности», — сообщил Быстров Sport24.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на отставку Деяна Станковича из «Спартака».
«Кто рекомендует назначить Александра Мостового? Даже не знаю, что комментировать, учитывая что он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе. Готов ли я? Будет видно. Если мне предложат возглавить «Спартак», то я подумаю», — передает слова 78-летнего Семина «РБ Спорт».
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что футболисты под руководством Станковича не развивались.
«Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками. Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались. Когда он приходил, у меня были большие ожидания от него, потому что он, как любят говорить, человек футбольный, он столько всего выиграл на высшем уровне. Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер — это не всегда одно и то же», — сказал Колосков ТАСС.
Под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли.
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение Деяна Станковича из московского клуба.
«Это решение лежало на поверхности. Нисколько не удивлен. Поможет ли это «Спартаку»? Только время покажет», — сказал Камоцци.
Деян Станкович работал в «Спартаке» с начала сезона-2024/25. Прошлый год красно-белые закончили в топ-3 и претендентами на чемпионство в компании «Краснодара» и «Зенита», а после рестарта даже сравнились с ними, но весной многое пошло не так. В чемпионате — четвертое место с 10-очковым отставанием от первой строчки плюс поражение от «Ростова» в финале пути регионов в Кубке.
В этом сезоне с самого начала не хватало стабильности, красно-белые идут шестыми в лиге после первого круга с 8-очковым отставанием от «Краснодара» и ЦСКА и 5-очковым от «Зенита» и «Локомотива». При этом сербский специалист в прошлый четверг одержал одну из знаковых побед — над «Локомотивом» в первом четвертьфинале Кубка, а в воскресенье обыграл «Ахмат» в Грозном.
Почти в одно время с объявлением «Спартака» об уходе Станковича стартует пресс-конференция перед игрой сборной России с Перу в Санкт-Петербурге. Вместе с Валерием Карпиным к журналистам пришел полузащитник красно-белых Наиль Умяров.
— Только что уволили Деяна Станковича. Как вы встретили эту новость? — вопрос Умярову.
— Только закончили тренировку, еще не успел взять телефон. Только от вас, журналистов, узнал данную новость. Тяжело что-то сказать. Давайте про сборную.
— Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце.
Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них — это жизнь!
Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.
Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.
«Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед!
Ваш Деян Станкович.
Воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича. 47-летний специалист будет руководить тренировочным процессом «Спартака», сообщают красно-белые.
«На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.