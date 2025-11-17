Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Live
17 ноября, 19:30
Валерий Карпин через РФС объявил о решении прекратить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Следим за новостями и реакцией по теме.
— и.о. стал Ролан Гусев, не исключен вариант с его долгосрочной работой
— по данным «СЭ», среди кандидатур россиян рассматриваются Станислав Черчесов и Сергей Игнашевич
— по нашей информации, одним из иностранных кандидатов является Нури Шахин
Бывший одноклубник Валерия Карпина, экс-звезда «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку тренера и сказал «РБ Спорт» следующее:
«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо»... Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат».
В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое — чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Ненамного лучше сработали клубные легенды — Алексей Петрушин и Александр Новиков.
Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода — девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.
Валерию Карпину полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако он заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
При этом Telegram-канал «Мутко против» отмечает: Карпину не полагалась компенсация, поскольку он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.
Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболиста максимальную поддержку.
Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых, против Махачкалы и «Зенита», «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна против «Спартака» тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин — только «Динамо»!» — сказал Ивлев.
По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.
С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев для «СЭ»:
«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас «Динамо» буксует, и у сборной тоже появился синдром «Динамо». Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов: «С этим пора кончать!» Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов «Динамо» без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее. А вот кейс «Динамо» интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков».
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поддержал решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе в национальной команде.
«Полностью поддерживаю его решение! Разумно. Надо было уже расставить приоритеты. Валерий Георгиевич выбрал сборную. Это его выбор, причем обоснованный. В национальной команде Карпин довольно неплохо работает: провел 30 матчей, потерпел всего одно поражение! Нужно спокойно продолжать трудиться в сборной. Я же говорил, что ему станет легче. Он и сам это скоро ощутит. Слишком большой была нагрузка, которая мешала давать результат и там, и там», — сказал Газзаев.
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов для ТАСС:
«В мире нет такой практики, чтобы главный тренер сборной еще и клуб тренировал. Мне кажется, что он бы продолжил, если бы в «Динамо» результаты были получше. А тут еще и поражение от Чили в сборной, с Перу вничью сыграли. Он уже взрослый, поработал в сборной, в «Ростове», в «Спартаке», понимает долю ответственности. Тут нужно было определиться, сделать выбор. Нужно одной работе отдаваться полностью, как главный тренер сборной должен ездить, на сборы приезжать, просматривать игроков. Все логично. Я думаю, что он сам устал. Когда у тебя все нормально в сборной и клубе, это одно. В «Динамо» нужен результат однозначно, совсем другие вопросы, когда ты привел футболистов, идешь на десятом месте с не очень хорошей статистикой».
«Ну и правильно, Георгиевич! Надо сосредоточиться на сборной, пока пересмотришь всех этих футболистиков...» — написал экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков в своем Telegram-канале.
Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, сообщил о готовности чешского специалиста вернуться в московский клуб.
«Марцел готов вернуться в «Динамо». В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с «Динамо» по поводу Лички. Говорил им, что не плохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — сказал Николаев Sport24.
Личка тренировал динамовцев с 2023 по 2025 год. С ним бело-голубые были в победе от золота в чемпионате-2023/24, а расставание произошло на финише сезона-2024/25.
По данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».
Ранее «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов будет Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочная ставка на Ролана Гусева.
Быший форвард сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Динамо» Павел Погребняк в комментарии Sport24:
«Уход Карпина меня не удивил. Это абсолютно верное решение. Никто не знает, как бы сложилась его судьба за эти два тура до паузы. Может, мы возвращаемся к международным играм, поэтому Карпин и хочет сосредоточиться на одной команде. А, может, был нужен такой стратегический ход уйти по собственному желанию. Карпин — опытный специалист. Он умеет мыслит наперед и принимать правильные решения. Не думаю, если команда шла бы на первом месте, Карпин бы ушел. Основная причина его ухода в результатах».
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков для ТАСС:
«Он никогда не намекал на то, что в ближайшее время сделает выбор, несмотря на то что все больше и больше его соратников говорили о том, что нужно его сделать. Но он хранил гордое молчание, вдруг сегодня такая, казалось бы, сенсация, с одной стороны, это действительно так. Неожиданно, почему именно сегодня. Потому что сборная России соберется в лучшем случае в марте, никаких забот, можно было бы довести до зимней паузы клуб, осталось немного игр . Но то, что сделан выбор, правильно абсолютно. Насколько это своевременно — не мне судить, какой был разговор, кто настаивал на уходе и так далее. Это тайна, может быть, которую когда-то раскроют. Насколько своевременно — однозначного ответа нет».
«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — приводит «РБ Спорт» слова экс-форварда сборной России Андрея Аршавина.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин для «СЭ»:
«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное».
«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит пресс-служба РФС слова генерального секретаря организации Максима Митрофанова.
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров для «СЭ»:
«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать».
Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев.
«Динамо» разместило обращение Валерия Карпина, которое отличается от сообщения РФС.
— Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несёт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.
Тем не менее, жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть.
Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России.
Валерий Карпин
«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении бело-голубых.
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Решение Карпина — мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной. Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили. В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» — сказал Аленичев «СЭ».
56-летний Карпин возглавил «Динамо» в начале лета 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт.
О назначении Карпина объявили в прямом эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале вечером пятницы, 13 июня. Бело-голубые в релизе подчеркивали, что стороны заключили соглашение на сутки раньше — 12 июня, в День России.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Сообщение РФС в тот же момент разместили аккаунты сборной России. При этом «Динамо» пока никак не отреагировало на новость.
О том, что Валерий Карпин может покинуть «Динамо» до старта второго круга РПЛ, «СЭ» сообщил первым в ночь на 12 ноября.
По нашим данным, в «Динамо» были недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Положение главного тренера стало шатким, при этом был вполне возможен вариант, при котором расставание случится уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
«У Карпина в «Динамо» был полный карт-бланш. Но он, похоже, закончился»: материал шефа отдела футбола «СЭ» Константина Алексеева о ситуации на 12 ноября.
РФС публикует официальное обращение главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист с сезона-2025/26 работал по совместительству в «Динамо».
— Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.
Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.
Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа.
Валерий Карпин, главный тренер национальной сборной России
